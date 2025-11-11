'2027 충청 U대회 성공 개최'… 세종시 누빈 전국 아마추어 마라토너

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제1회 전국마라톤대회 성료

제1회 세종시 전국마라톤대회에 참가한 입상자가 최민호 세종시장과 기념 촬영을 하고 있다. /사진= 체육진흥과 제공

"마라톤대회 참가를 위해 전국에서 세종을 방문한 여러분을 진정으로 환영합니다. 막힌 길을 뚫고 나아가는 순수 한글말인 '아리아리'처럼 모두 건강한 일상을 보내시길 바랍니다"

최민호 세종시장이 9일 세종 시민운동장에서 열린 '2027 충청 유니버시아드 대회'의 성공 개최를 위한 제1회 세종시 전국마라톤대회에서 이같이 밝혔다.

세종시 육상연맹이 주최하고 장애인육상연맹이 주관한 이 대회는 건강한 스포츠 문화와 안전한 대회 분위기 조성을 위해 마련됐다.

이날 대회에 참가한 아마추어 마라토너와 관계자 등 총 4000여 명이 참가한 가운데, 일반부 10㎞ 건강 구간과 일반부 5㎞ 구간, 학생부 5㎞ 구간으로 진행됐다. 현장에서는 시민과 전국 각지에서 모인 참가자들이 응원의 함성을 나누며 화합의 분위기를 더했다.





다양한 경품추첨까지 진행하면서 이 대회를 더욱 풍성하게 마무리됐다는 평가다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



