'공산당 꺼져' 반중 시위대 향해 커피 뿌린 중국인…SNS선 한중 대전

몸싸움 직전까지 번지기도

경찰 제재 후 돌아가

중국인 무비자·APEC 후 시위 늘어

한 중국인 여성이 반중 시위대에게 커피를 뿌리고 있다. 스레드 캡처

반중(反中) 시위에서 한 중국인 여성이 시위대에게 커피를 뿌리는 영상이 사회관계망서비스(SNS)를 타고 확산 중이다. 지난 9월 촬영된 것으로 추정되는 영상에서는 당시 서울 마포구 일대에서 시위대가 '중국 공산당(CCP) 아웃'이라고 구호를 외치며 행진하고 있었다.

10일 스레드 등 각종 SNS에서는 "한국의 반공주의 행진"이라는 20초 분량의 영상이 확산했다. 시위대는 중국인에게 욕설을 하면서 "짱깨는 대륙으로 꺼지라"고 외쳤고, 이에 한 중국인 여성이 들고 있던 커피를 시위대에게 뿌렸다. 커피를 맞은 한 남성은 중국인 여성에게 다가가면서 주먹을 들어 보이기도 했다.

경찰이 여성을 시위대에서 분리시키면서 상황은 일단락됐지만, 해당 영상을 두고 한국과 중국 누리꾼들의 언쟁도 이어졌다.

중국 누리꾼들은 "누가 공격당하고 있고, 협박받고 있고, 괴롭힘 당하고 있는 건가", "내가 아는 한국이 맞나", "왜 가만히 있는 우리한테 저런 일을 하나"라며 이해가 가지 않는다는 반응을 보였다.

일부 한국 누리꾼들은 "우리가 왜 반중을 하는 지 모른다면 설명할 가치도 없다"는 입장이다. 한 누리꾼은 "좌우 상관없이 공산당을 옹호하고, 자유민주주의 훼손을 규탄하는 시위에 의문을 품는다면 중국에서 살기 바란다"라고 적었다.





그간 반중 시위는 서울 곳곳에서 소규모로 진행돼 왔으나 지난 9월 중국인 단체 관광객에 대한 무비자 입국 허용과 지난달 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 빈도가 잦아지고 있다. 이에 이재명 대통령은 서울 명동에서 진행되는 반중 시위를 두고 욕설·소음 등 폭력적인 모습으로 외국인 관광객과 상인들의 피해가 우려된다며 대책을 마련하라고 지시한 바 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

