신축이라고 좋아했는데…서울 임대아파트 '실내공기질 전부 불합격'

청년 안심주택 등 15개 단지 모두 기준 초과

신축아파트 259가구 중 154가구 기준치 넘어

재검사에도 불합격

서울의 새 아파트 10곳 중 8곳 이상이 실내 공기질 기준을 충족하지 못한 것으로 드러났다. 청년층과 신혼부부 등을 위한 임대주택의 상황은 특히 심각해, 공공 주택 관리 실태에 대한 비판의 목소리가 커지고 있다.

서울의 새 아파트 10곳 중 8곳 이상이 실내 공기질 기준을 충족하지 못한 것으로 드러났다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관).

서울시의회 환경수자원위원회 소속 이봉준 국민의힘 의원이 최근 서울시에서 제출받은 '신축 공동주택 실내공기질 검사 결과' 자료에 따르면 지난 9월까지 검사를 받은 44개 단지 중 38곳(86.4%)이 권고 기준을 초과했다. 총 259가구 중에서는 154가구(59.5%)에서 오염 물질이 검출됐으며, 이 가운데 114가구는 재검사에서도 기준치를 넘겼다. 지난해 기준 초과율(31.5%)보다 두 배 가까이 악화된 수치다.

특히 톨루엔(128개 지점)과 라돈(40개 지점)이 다량 검출됐다. 톨루엔은 페인트나 접착제, 벽지 등에서 배출되는 유해물질로, 두통과 구토를 유발할 수 있다. 일부 세대에서는 기준치(㎥당 1000㎍)의 5배를 넘는 5004㎍이 측정됐다.

문제는 임대주택의 실태가 더 심각하다는 점이다. 역세권 청년주택과 청년 안심주택 등 15개 단지 전부(100%)가 기준을 초과했으며, 세대 기준으로는 72가구 중 61가구(84.7%)에서 유해물질이 검출됐다.

이 의원은 "임대주택은 청년과 신혼부부, 저소득층 같은 사회적 약자를 위한 공공주택인데, 오히려 일반 분양주택보다 관리가 부실한 실정"이라며 "기준을 초과해도 시공사에 단순 권고만 하는 현 제도는 한계가 있다. 강제성을 갖춘 법적 장치가 필요하다"고 지적했다.





서울시 기후환경본부는 "특히 임대주택의 경우 보다 철저히 점검하겠다"며 "입주민이 유해물질 노출 위험을 인식하고 대처할 수 있도록 안내를 강화하겠다"고 밝혔다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

