김영록 지사, 4-H회원과 농업 미래 생명산업 도약 결의

영광서 4-H가족 어울림한마당

농업·환경·생명 가치 창출 노력

김영록 전라남도지사가 7일 영광스포티움 국민체육센터에서 열린 ‘2025 전남 4-H가족 어울림한마당’ 행사에서 주요 내빈들과 세리머니를 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 7일 영광스포티움 국민체육센터에서 열린 '전남 4-H가족 어울림한마당'에 참석해 농업·농촌의 미래세대인 4-H회원을 격려하고, '전남농업의 미래 생명산업 도약' 결의를 함께 다졌다.

4-H가족 어울림한마당은 청소년과 청년의 전인적 성장을 도모하고 4-H이념을 확산하며, 창의적 사고와 올바른 인성을 갖춘 4-H인을 육성하기 위해 진행됐다.

행사에는 학생, 청년, 지도자 등 4-H회원과 이개호·신정훈 국회의원, 김강헌 영광군의회 의장, 김성일·오미화 전남도의회 의원, 송광민 영광부군수, 시군농업기술센터 소장, 4-H육성 학교장 등 800여 명 참석했다. 식전 공연을 시작으로 우수회원 표창, 비전 퍼포먼스 등 기념행사, 제6회 전남4-H대상 시상식, 회원 화합한마당 등 회원 간 소통과 화합의 장으로 펼쳐졌다.

성과공유 행사에서는 청년4-H회원이 직접 생산한 농특산물 전시와 4-H운동의 역사를 알리기 위한 기록물 전시도 함께 진행됐다.

문호진 한국4-H전남본부 회장은 "전남4-H운동은 학교4-H회, 청년4-H, 후원지도자가 함께하는 인력 육성 조직으로, '좋은 것을 더욱 좋게, 실천으로 배우자'는 미션 달성을 위해 모두가 마음을 함께 모으자"고 말했다.

김영록 지사는 "4-H운동은 농업·환경·생명의 가치를 창출하는 청소년·청년 교육 운동으로, 농업·농촌 발전의 원동력이 되고 있다"며 "앞으로도 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 창의융합적 사고를 통해 AI와 빅데이터로 전남 농업이 미래 첨단 생명산업으로 도약하는데 앞장서달라"고 당부했다.





전남도는 7,500여 명의 4-H회원이 농촌을 지키며 미래농업 발전과 지역사회 봉사를 위해 활동하고 있다. 특히 최근에는 청년4-H회원이 스마트농업 실천을 통해 미래농업을 선도하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

