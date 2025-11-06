함양군, 2025년 시군역량강화사업 성과공유회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민들의 노력으로 이룬 성과

함께 나누는 기쁨



경남 함양군은 문화예술회관 대공연장에서 '2025년 시군역량강화사업 성과공유회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 올 한 해 동안 지역 주민들이 주도한 시군역량강화사업의 추진 성과를 공유하고, 향후 농촌개발과 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

함양군 2025년 시군역량강화사업 성과공유회 단체 사진.

성과공유회에는 가야금, 장구, 우쿨렐레, 색소폰 등 다양한 악기 연주에서부터 현대무용, 라인댄스, 합창 등 다채로운 공연까지 동아리 13개 팀과 프로그램 성과 발표 10개 팀, 총 200여 명의 지역 주민이 참가해 활동 결과를 공유했으며, 그림엽서, 북아트 등 전시 공유 행사도 함께 진행됐다.

진병영 군수는 "이번 공유회를 통해 행정과 주민이 함께 만들어낸 지역발전의 성과를 돌아보고, 앞으로의 지속 가능한 농촌발전 방향을 지역공동체를 통해 해결하고 강화하는 좋은 계기가 되었다"라며, "내년에도 주민 참여를 확대해 사업을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





시군역량강화사업은 지역자원을 활용해 지역 주민이 스스로 기획하고 실행하는 지역민 주도의 주민 참여형 농촌개발 역량강화 사업으로, 농림축산식품부의 공모사업을 통해 함양군이 중간지원조직인 마을만들기센터와 협력해 추진하는 주민역량강화사업이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

