광명시, 시민체육관 야간 이용 환경 개선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노후 조명등 교체하고 가로등 추가 설치

경기도 광명시는 광명시민체육관 일대 조명등을 교체하고 가로등을 확대 설치해 야간시간 이용 환경을 개선했다고 5일 밝혔다.

노후 조명등 교체 및 추가 설치로 야간 이용 환경이 개선된 광명시민체육관 전경. 광명시 제공

AD

그동안 체육관 육상트랙과 산책로의 조명등은 설치한 지 30년이 지나 주변 경관을 저해하고 균일한 조도가 확보되지 않아 안전사고 발생 위험이 있었다.

시는 조명등 89개를 교체하고 9개를 추가 설치해 충분한 조도를 확보했으며, 저녁 시간에도 러닝과 산책 등 다양한 여가활동을 안전하게 즐길 수 있도록 했다.

시민 이용이 많은 대리석광장, 산책로, 야외운동시설, 급수시설 주변에는 조명등을 추가로 설치했다. 기존 조명등 내부로 벌레가 유입되는 문제도 개선해 유지관리 효율성을 높였다.





AD

박승원 광명시장은 "앞으로도 시민 누구나 언제 어디서나 쾌적하게 여가를 즐길 수 있도록 체육시설 개선과 생활환경 인프라 확충을 지속해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>