본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

베트남, 남중국해 인공섬 21개 구축…中, 침묵하는 이유 보니

이현우기자

입력2025.11.09 06:30

시계아이콘02분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

외교·경제적 이유로 침묵

베트남, 남중국해 인공섬 21개 구축…中, 침묵하는 이유 보니 베트남이 남중국해 스프래틀리 군도(중국명 난사군도)에 건설한 인공섬 중 하나의 모습. 전략국제문제연구소(CSIS) 홈페이지
AD

베트남이 중국과의 남중국해 영유권 분쟁 지역에 인공섬 수십 개를 지어 영유권 강화를 시도하고 있다. 조만간 중국이 만든 인공섬 규모를 뛰어넘을 것으로 예상되지만, 중국 정부는 예상과 달리 이를 묵인하는 모습이다. 중국이 그동안 필리핀 해경선이 해당 지역에 접근만 해도 즉각 맞대응했던 것을 고려하면 이례적이란 분석이다. 전문가들은 외교·경제적으로 베트남과 협력이 절실한 중국이 당장은 인공섬 확장을 묵인하겠지만 상호 영유권 분쟁이 심화하면 결국 충돌이 불가피할 것으로 전망했다.

베트남, 남중국해 인공섬 확장 지속…中 빠르게 추격
베트남, 남중국해 인공섬 21개 구축…中, 침묵하는 이유 보니

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 베트남은 2021년부터 올해까지 남중국해 스프래틀리(중국명 난사군도) 일대 암초에 21개의 인공섬을 건설했다. 중국이 이곳에 설치한 인공섬은 7개인데 개수로는 이를 크게 넘어선 것이다. 다만 조성된 인공섬 면적 전체를 계산하면 중국이 4000에이커(약 16.18㎢), 베트남은 2200에이커(약 8.9㎢)로 중국의 인공섬 크기가 훨씬 크다. WSJ는 "중국은 2015년 이후 추가 인공섬 조성을 하지 않아 조만간 베트남의 인공섬 면적이 중국을 넘어설 가능성이 있다"고 지적했다.


스프래틀리 군도는 남중국해 일대 70여개의 암초로 이뤄진 지역으로 중국, 베트남, 필리핀, 대만, 말레이시아, 브루나이 등 인접국들이 영유권 분쟁을 벌이고 있다. 중국은 해당 지역 전체가 자국 영해라고 주장하며 2013년부터 인공섬과 군사기지를 세웠으며 나머지 국가들은 이에 반발해 영유권 분쟁을 이어가고 있다. 베트남 정부는 1978년부터 이 지역에 대한 영유권을 주장해왔다.


베트남 정부는 중국의 인공섬 조성 방식을 그대로 이용해 지표면에 일부가 드러난 암초들을 확장해 인공섬을 만들고 있다. WSJ는 "베트남의 인공섬 조성방식은 중국과 동일하게 거대 준설선을 통해 이뤄진다"며 "준설선이 바다 밑에 산호초와 바위, 토양을 빨아들여 이를 암초 위에 뿌리고, 이후 섬 외곽에 콘크리트 벽을 제방처럼 세워 섬을 만들고 있다"고 전했다.

필리핀과 해경선 충돌 잦은 中…베트남 인공섬엔 침묵 일관
베트남, 남중국해 인공섬 21개 구축…中, 침묵하는 이유 보니 지난해 4월 남중국해 스프래틀리 군도(중국명 난사군도) 일대에서 중국 해경선들이 필리핀 해경선을 에워싸고 물대포를 쏘며 충돌한 모습. AFP연합뉴스

남중국해 영유권 문제에 민감하게 반응해온 중국 정부는 베트남의 인공섬 확장을 묵인하고 있다. 중국 해경선이 지난달 스프래틀리 군도 일대를 지나던 필리핀 어업·수산자원국 선박에 충돌하고, 지난해 4월에는 필리핀 경비정을 물대포를 쏘며 쫓아낸 사건 등을 고려하면 이례적인 대응이다.


싱가포르 매체인 스트레이트타임스(ST)는 전문가들의 말을 인용해 "미국과 무역분쟁 중인 중국에 베트남과의 친교는 외교·경제적으로 매우 중요하다"며 "미국과의 관세 분쟁을 피해 중국 제조업체 상당수가 베트남으로 공장을 이전했고, 국제적으로 고립된 상태인 중국 입장에서 같은 공산국가인 베트남과의 관계가 전략적으로 중요했을 것"이라고 분석했다.


베트남이 인공섬을 확장하더라도 당장 중국을 향해 위협적인 자세를 취하지는 않을 것이라는 점도 묵인의 이유가 되고 있다. 중국의 인공섬은 규모가 거대하고 격납고와 활주로, 미사일 기지까지 모두 갖춘 만큼 베트남의 인공섬 확장을 즉각적인 군사적 위협으로 여기지 않고 있다는 것이다.


다만 베트남이 인공섬 확장을 계속 이어갈 경우 언제까지 중국이 이를 지켜보고만 있을지는 불투명하다. 미 국방부 산하 연구소인 아시아태평양안보연구센터(APSAS)의 알렉산더 부빙 교수는 "중국이 묵인하는 것은 베트남의 인공섬 확장을 그저 두고 보고 있겠다는 의미는 아닐 것"이라며 "실제 중국은 스프래틀리 제도 내 베트남이 점유한 지역 인근의 순찰은 계속 강화하고 있다"고 설명했다.

베트남과 연대하는 동남아 국가들…영유권분쟁 심화 우려
베트남, 남중국해 인공섬 21개 구축…中, 침묵하는 이유 보니 로이터연합뉴스

베트남이 대대적인 인공섬 구축에 나서면서 동남아시아 국가들은 오히려 베트남과 연대해 중국에 대항하고 있다. 스프래틀리 군도 및 남중국해 전체를 자국 영토라 주장하는 중국에 먼저 대항하는 게 급선무라는 판단에서다.


필리핀 싱크탱크인 팩트아시아의 저스틴 바키살 분석가는 ST에 "필리핀과 다른 동남아시아 국가들은 중국의 강압에 대항하는 집단적 억제력을 우선시한다"며 "중국과 비교해 적대적이거나 공격적이지 않은 베트남과는 마찰보다 협력에 나서고 있다"고 전했다. 실제 지난해 필리핀은 베트남과 해상협력 협정을 체결했고, 양측 해상경비대는 접경지역에서 자주 스포츠 행사 등을 통해 우호를 다지고 있는 것으로 알려졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

미국 또한 동맹국인 필리핀을 통해 군사적 개입 범위를 넓히고 있어 앞으로 영유권 분쟁이 더 치열해질 가능성은 열려 있다. CNN에 따르면 미 국방부는 지난 1일 필리핀과 남중국해 일대 군사협력 강화를 위한 합동 특무부대를 창설했다. 피트 헤그세스 미 국방장관은 질베르토 테오도로 주니어 필리핀 국방장관과 특무부대 창설 발표 자리에서 "중국이 필리핀과 남중국해에서 계속되는 충돌을 벌이고 있으며 정찰 비행을 둘러싼 호주와의 군사적 긴장, 대만 주변에서의 활동도 우려되고 있다"며 "이 지역에서 억지력을 재확립하려는 결의를 파트너 국가들과 공유할 것"이라고 강조했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기