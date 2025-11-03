천만 모인 서울국제정원박람회…내년에는 서울숲서 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울국제정원박람회가 내년에는 서울숲·매헌시민의숲 일대에서 개최된다. 박람회 기간과 행사장 규모 모두 '역대 최대' 수준으로 열릴 예정이다.

서울시는 매년 도심 대표 공원에서 열리는 서울국제정원박람회를 내년 '천만의 정원'을 부제로 5월1일부터 10월27일까지 역대 최장기간인 180일 동안 개최한다고 3일 밝혔다. 서울숲 일대에서 열리며, 가을 단풍이 아름다운 매헌시민의숲에서도 10월 한 달간 축제가 진행된다. 역대 최대 행사장 규모인 공원 면적 기준 약 20만평에서 계절별로 특색 있는 경관을 즐길 수 있다.

내년 행사의 특징은 성수동과 같은 행사 공원 주변 도심과 한강·양재천 등 지천변까지 활용해 '도심형 정원 페스티벌'을 완성한다는 것이다. 메인 행사장인 서울숲에는 K-컬처 콘텐츠를 기반한 예술정원, 성수동 일대 자투리땅에 조성하는 도심형 정원 등 여러 테마를 선보인다.

서울숲은 '서울, 그린 컬처'를 주제로 ▲페스타가든 ▲패밀리가든 ▲에코가든 ▲감성가든 ▲리버뷰가든 ▲트렌디가든의 6가지 정원 문화 테마로 조성된다.

페스타가든은 서울숲 진입부와 중앙잔디광장을 활용해 주요 행사와 정원산업전, 초청작가정원 등이 펼쳐지는 페스티벌 중심공간으로 조성한다. 패밀리가든은 가족 단위 방문객을 위한 곳으로 정원을 활용한 문화체험 공간으로 마련된다. 에코가든은 언덕정원을 거닐며, 생태체험과 동시에 힐링할 수 있는 정원을 변화시킨다.

감성가든은 유수지 인근을 물가에서의 휴식을 담은 감성 정원으로 변화시킨 장소다. 리버뷰가든은 한강시민공원과 중랑천놀빛광장 등을 활용해 리버뷰 조망 정원 등을 조성해 수변공간에서 사계절을 느끼도록 한다. 트렌디가든은 외부공원, 골목 등 곳곳에 작은 정원을 조성해 도심 속 싱그러움을 느끼도록 했다.

체험 및 볼거리도 풍부하다. 정원 도슨트·가드닝 체험 등 정원문화 프로그램이 상설화된다. 박람회의 정취와 감성을 높이기 위해 서울 대표 거리공연 '구석구석라이브'와 다양한 예술 공연을 선보이는 서울문화재단의 '서울스테이지'도 행사 기간 중 서울숲 일대에서 지속 개최한다.

단풍이 아름답기로 유명한 '매헌시민의숲'에서도 내년 10월1일~27일 정원박람회의 가을 특별축제가 열린다. 총 5만4000평(18만㎡) 규모로, 주 무대인 서울숲 행사와 연계해 정원문화 확산 시너지를 창출한다는 계획이다. 매헌시민의숲에서도 인근 서초문화예술공원과 양재천·여의천까지 조성 범위를 확대해 정원 네트워크를 연결할 예정이다.

내년 행사 참가를 원하는 '작가정원 국제공모'도 시작한다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에 4일부터 안내하며, 작품 접수는 다음 달 1~3일이다.

앞서 지난 5월22일부터 보라매공원에서 165일간 진행된 올해 박람회에는 1044만명의 방문객이 찾아 서울을 대표하는 '텐밀리언셀러' 행사로 등극했다.





오세훈 서울시장은 "올해 1000만명 이상이 찾은 국제정원박람회를 내년에는 세계인이 즐기는 글로벌 축제로 발전시키기 위해 스토리를 담은 다양한 정원을 선보일 계획"이라며 "보는 즐거움을 넘어 치유와 힐링의 기능을 더한 국제정원박람회를 완성해 '정원도시 서울'의 가치를 높이겠다"고 말했다.





