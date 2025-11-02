김원이 의원, 새 민주당 전남도당위원장 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2일 전남도당 제2차 임시당원대회 나주서 개최

김 위원장 "공정한 지방선거 관리·단합 최선"

김원이 국회의원이 2일 새 더불어민주당 전남도당 위원장으로 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다. 민주당 전남도당 제공

김원이 국회의원이 새 더불어민주당 전남도당 위원장으로 선출됐다.

더불어민주당 전남도당은 2일 나주 종합스포츠파크 다목적체육관에서 전남도당 제2차 임시당원대회를 열고 김원이 국회의원(전남 목포시)을 새 전남도당 위원장으로 선출했다고 밝혔다.

이날 대회에는 정청래 당대표를 비롯해 전남지역 국회의원과 대의원, 민주당원 등 1,000여명이 참석했다.

지난달 27일 도당위원장에 단독 입후보한 김 의원은 10월 31일부터 지난 1일까지 진행한 전남도당 소속 권리당원 투표와 이날 온라인 찬반 투표로 진행된 전국 대의원 투표를 거쳐 최종 찬성 86.44%를 득표, 신임 도당위원장으로 선출됐다.

김 신임 위원장은 수락 연설을 통해 "민주주의의 가치와 서민 중심 정치를 실현해 온 전남도당을 이끌어갈 중책을 맡겨주신 당원 여러분께 머리 숙여 감사드린다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 지방선거 압승을 견인하겠다"고 다짐했다.

또 "이재명 정부와 함께 전라남도의 위기를 극복하기 위해 RE100 국가산업단지 유치, 전남 국립의대 설립, 2차전지·소부장 특화단지, 첨단소재·우주항공 중심의 산업 개편 등 새로운 전환을 준비하고 실행하겠다"고 강조했다.





한편 김 위원장은 재선 국회의원(제21대·제22대, 목포시)으로, 서울특별시 정무부시장을 역임했으며, 현재 22대 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 간사로 활동 중이다.





