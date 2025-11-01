임신 중 코로나19 감염, 아기 신경 발달 장애 확률 더 높았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

감염 산모 자녀 16% 장애 진단

남아·임신 후기에 감염된 경우 위험 최다

임신 기간 중 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 노출된 산모의 자녀는 만 3세 이전에 언어 발달 지연이나 자폐스펙트럼장애 등 신경 발달장애 진단을 받을 가능성이 더 높다는 연구 결과가 나왔다.

미국 매사추세츠 종합병원 브리검(MGB) 연구팀은 2020년 3월부터 2021년 5월까지 병원에서 출산한 산모와 신생아 1만8000여 쌍의 의료 기록을 분석했다. 연구 결과, 임신 중 코로나19에 감염된 산모의 자녀 861명 가운데 140명(16.3%)이 3세 이전에 언어 발달 지연, 자폐스펙트럼장애, 행동 발달 문제 등 신경 발달장애 진단을 받았다. 반면, 감염되지 않은 산모의 자녀 1만7263명 중 진단을 받은 아동은 1680명(9.7%)에 그쳤다.

연구진은 산모의 연령, 인종, 사회경제적 배경 등 다양한 요인을 통제했을 때, 코로나19 감염 산모의 자녀가 신경 발달장애를 겪을 위험이 비감염 산모의 자녀보다 약 29% 높은 것으로 분석했다. 특히 남아는 여아보다 43% 더 높은 위험을 보였으며, 임신 후기인 27~40주 사이에 감염된 산모의 자녀는 비감염 산모 자녀보다 신경 발달장애 발생 위험이 35% 높았다.

연구를 주도한 앤드리아 에들로 박사는 "이번 연구는 코로나19 감염이 임신부뿐 아니라 태아의 뇌 발달에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 보여준다"며 "임신 중 코로나19 예방이 매우 중요함을 뒷받침하는 결과"라고 강조했다.

논문 제1 저자인 리디아 슈크 박사도 "임신 중 코로나19 감염이 아동에게 신경 발달 부정적 영향을 줄 가능성을 부모가 이해하는 것이 필요하다"며 "이를 알면 적절한 시기에 자녀의 평가와 지원을 받을 수 있어 조기 개입에 도움이 된다"고 말했다.

연구팀은 이전 연구에서도 임신부의 감염이나 염증이 자녀의 신경 발달에 영향을 미친다는 보고가 있었으며, 동물 실험에서는 임신 중 면역 반응이 새끼의 뇌 발달과 행동 발달에 부정적 영향을 줄 수 있다는 사실이 확인된 바 있다고 설명했다. 이번 연구는 코로나19 팬데믹이라는 특수한 상황에서 인간 대규모 자료를 기반으로 한 최초의 장기 추적 분석이라는 점에서도 의미가 크다.





연구진은 향후 임신부 코로나19 백신 접종과 감염 예방 효과, 아동 발달 추적 연구를 통해 보다 구체적인 위험 관리 전략을 마련할 필요가 있다고 강조했다.





