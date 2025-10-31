한-칠레 정상회담…"FTA 개선 협상 모색, 광물·에너지 협력 강화"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한-칠레 FTA 개선 협상 논의…"방안 모색"

韓제조업-칠레 에너지·광물 결합해 시너지

이재명 대통령은 31일 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 방한한 가브리엘 보리치 폰트 칠레 대통령을 만나 앞으로 핵심광물, 에너지, 문화산업 분야 협력과 교류를 더욱 강화하기로 뜻을 모았다.

이재명 대통령이 31일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 열린 가브리엘 보리치 칠레 대통령과의 정상회담에서 기념 촬영 후 자리를 안내하고 있다. 연합뉴스

AD

이 대통령은 이날 오후 경북 경주 화백컨벤션센터(HICO) 양자회담장에서 보리치 대통령을 만나 "칠레는 대한민국과 아주 오래전부터 여러 가지 면에서 협력 관계를 이어오고 있다"며 "최초로 대한민국을 승인하고, 최초로 자유무역협정(FTA)을 체결하는 등 특별한 관계를 맺고 있다"고 했다.

이 대통령은 "이번 방한을 계기로 지금까지 이어져 왔던 양국 간의 관계가 더 크게, 더 깊이 발전하기를 바란다"고 덧붙였다.

보리치 대통령은 "칠레는 한국을 굉장히 가까운 국가로 느끼고 있다"며 "왜냐하면 한국은 민주주의 회복에 있어서 저희에게 모범이 되는 국가이기 때문"이라고 화답했다.

보리치 대통령은 "칠레는 한국과의 FTA를 개선할 의지가 강하다"며 "양국 간 개선 협상이 있었지만 지금 답보 상태"라고 했다.

이어 "또 한국과 칠레는 문화적으로도 굉장히 가깝다"며 "최근 한강 작가가 노벨문학상을 수상했고 K-팝이 이뤄온 성과는 굉장히 놀랍다. 어떻게 K-팝이 우리 젊은이들의 마음을 사로잡았는지에 대해서도 강조하고 싶다"고 말했다.

김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 칠레가 한국의 첫 FTA 체결국이자 중남미 지역 제3위의 교역 파트너임을 언급하며 FTA 개선 협상 등에서 상호 호혜적인 방안을 모색하자고 제안했다"고 전했다.

특히 "핵심광물과 재생에너지 분야 협력 논의 과정에서 양 정상은 한국의 제조업 기술력과 칠레의 풍부한 에너지·광물 자원을 결합하면 큰 시너지 효과를 낼 수 있다는 데 의견을 같이했다"며 "또 문화산업 분야에서도 협력과 교류를 확대해 나가기로 했다"고 설명했다.

김 대변인은 "아울러 양 정상은 APEC과 유엔 등 국제무대에서의 공조를 강화하고, 다가오는 12월 유엔총회에서 양국이 2028년 제4차 유엔 해양 콘퍼런스를 공동 개최할 수 있도록 긴밀히 협력하기로 했다"고 했다.





AD

이어 "이 대통령은 남북 간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 정부의 E.N.D 이니셔티브를 설명하면서 칠레의 지속적인 관심과 지지를 요청했다"며 "양 정상은 이번 회담을 계기로 한-칠레 전략적 동반자 관계를 한층 더 발전시켜 나가기로 했다"고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>