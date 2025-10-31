李대통령 부부, APEC 환영 만찬 개최…사회는 육군 일병 '차은우' [경주APEC]

메뉴는 한국과 양식의 조화…스타 셰프 '에드워드 리'가 개발 참여

"아태지역 화합정신과 韓미식 문화 선보일 것"

만찬 후 '나비, 함께 날다' 주제로 문화 공연

이재명 대통령 부부가 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 방한 중인 21개 APEC 회원과 초청국 정상 내외, 국제기구 대표, 글로벌 최고경영자(CEO), 국내외 주요 인사 등 약 400명을 초청해 공식 환영 만찬을 갖는다고 대통령실이 밝혔다.

이번 만찬은 세계적인 스타 셰프 에드워드 리가 개발에 직접 참여해, 한식과 양식이 조화롭게 어우러진 메뉴를 선보일 예정이다. 경주산 식재료를 활용한 나물비빔밥과 갈비찜 등 한국 고유의 맛을 담은 한식과 파이·캐러멜 디저트 등 서양식 요리를 결합해 참석자들에게 아시아태평양 지역의 화합 정신과 한국의 미식 문화를 선보인다는 계획이다.

APEC 정상 환영 만찬 사회는 가수 겸 배우 차은우 씨가 맡았다. 강유정 대통령실 대변인은 "K팝과 K컬처에 대한 세계적 관심과 함께 이를 홍보하는 차원"이라고 설명했다. 지난 7월 육군에 현역으로 입대한 차은우는 현재 국방부 근무지원단 군악대대에서 복무 중이다. 계급은 일병으로 APEC 정상회의 준비기획단은 차은우가 정상회의 만찬 행사에서 사회자로 출연할 수 있도록 협조해달라고 국방부에 공식 요청했고, 국방부도 검토를 거쳐 승인한 것으로 알려졌다.

만찬 이후에는 '나비, 함께 날다(Journey of Butterfly: Together, We Fly)'를 주제로 한 문화 공연이 펼쳐진다. 공연은 과거·현재·미래를 잇는 3막으로 구성됐으며, 신라의 찬란한 역사에서 출발해 K-컬처의 현재 그리고 AI·로봇 기술이 상징하는 미래의 비전으로 이어진다. 이를 통해 불확실성이 커지는 시대 속에서도 '우리가 만들어가는 지속 가능한 내일'이라는 메시지를 한국의 문화와 기술로 표현한다. 공연에는 지드래곤, 허니제이·리정, 11세 바이올리니스트 김연아 등이 참여할 예정이다.





정상 라운지에는 동궁과 월지 출토 꽃·새무늬 금박, 구정동 방형분 모서리기둥, 보문동 합장분 금귀걸이 등 신라의 대표 문화유산이 전시돼 APEC 정상들에게 섬세한 세공·가공 기술이 빚어낸 고대 신라 예술의 정수를 선보인다. 대통령실은 "이번 공식 만찬은 신라 천년의 고도 경주에서, 한국의 문화와 기술, 그리고 아시아태평양 지역에서의 협력 의지가 하나로 이어지는 뜻깊은 화합의 장이 될 것으로 기대된다"고 설명했다.





