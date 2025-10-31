국립금오공대 기계공학부 학생 2명, 2025 학생포트폴리오 경진대회 ‘한국공과대학장협의회장상’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공학교육혁신센터의 학생 지원 성과

국립금오공과대학교(총장 곽호상) 학생들이 '2025 제19회 학생포트폴리오 경진대회'에서 한국공과대학장협의회장상을 받았다.

수상자는 '2분야 캡스톤디자인 활동' 부문에서 수상한 기계공학부 4학년 김대현, 최우진 학생 2명이다.

'2025 제19회 학생포트폴리오 경진대회'에서 한국공과대학장협의회장상을 받았다.(좌측부터) 최우진, 김대현 학생/김이환 기자

㈔한국공학교육인증원(ABEEK)이 주최한 '학생포트폴리오 경진대회'는 학업 전문적인 지식 및 다양한 현장 경험을 바탕으로 사회가 갖춘 공학 기술 인력을 배출하고, 포트폴리오 작성을 통해 자기개발능력을 함양하기 위해 열리고 있다.

공학교육 인증제 참여하고 있는 공학계열 3, 4학년 재학생 대상으로, 1분야(종합)·2분야(캡스톤디자인 활동-종합설계)·3분야(국제 캡스톤디자인 활동)·4분야(취·창업활동보고서) 별로 각 대학의 공학교육 혁신센터를 통해 사전신청을 받아 전문가들의 심사를 거쳐 선정된다.

국립금오공대 공학교육 혁신센터(센터장 김민석)에서 창의융합형공학인재양성지원사업의 일환으로 멘토링 및 포트폴리오 작성 교육 등을 통해 학생들의 대회 출전을 지원했으며, 이번 대회에서 2개 작품이 선정되는 성과를 거뒀다.

공학교육 혁신센터는 앞서 제17회 대회에서 교육부장관상 등 4개 부문, 제18회 대회에서는 한국공학교육인증원장상 등 3개 부문에서 수상한 바 있다.

'3D 나선 슬롯을 이용한 확장 바퀴가 적용된 험지 적응 로봇'을 주제로 수상한 김대현 학생은 "대회를 준비하는 과정에서 포트폴리오 작성을 통해 구체적인 미래를 설계하고, 다양한 시각에서 문제에 접근하고 해결할 수 있는 능력을 키울 수 있었다"며 "이 자리를 통해 많은 도움을 주신 시스템 및 비전연구실의 신동원 교수님과 공학교육 혁신센터에 감사 인사를 전한다"고 소감을 밝혔다.





2025 학생포트폴리오 경진대회 시상식은 10월 30일 교육부 주최, 한국공학교육인증원·광주 RISE센터의 공동주관으로 열린 '제2회 산업계와 함께하는 대학 교육 혁신포럼'의 일환으로 대구 엑스코에서 진행됐다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

