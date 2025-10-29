판교 오피스 공사장서 근로자 사망…삼성물산 "전 현장 작업 중지, 긴급 안전점검"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판교 오피스 공사 현장서 하청업체 작업자 사망

사고 당일 입장문 내고 "재발방지 대책 마련"

삼성물산 건설부문이 29일 판교 오피스 공사 현장에서 발생한 근로자 사망 사고와 관련해 사과했다. 이번 사고 현장을 비롯해 전 현장에서 작업을 중지하고 긴급 안전 점검을 실시하기로 했다.

AD

삼성물산 건설부문은 이날 오세철 대표 명의의 입장문을 내고 "고인의 명복을 빌며, 유가족께 깊은 애도와 진심 어린 사과의 말씀을 드린다"며 "더불어 근로자 안전이라는 본질적 책임을 다하지 못한 점에 대해 모든 관계자 분들께 머리 숙여 사과 드린다"고 밝혔다.

이날 29일 오전 7시50분경 삼성물산이 시공중인 경기도 성남시 판교 641 PSM타워 신축 공사 현장에서 작업중이던 하청업체 소속 60대 근로자 A씨가 사망했다. 지하 6층에서 작업 중이던 A씨는 후진하던 굴착기에 부딪혀 숨졌다.

삼성물산은 "회사는 사고 직후 관계당국에 즉시 신고하고 조사에 성실히 임하고 있다"며 "사고 현장과 전국 모든 건설 현장의 작업을 중지하고 특별 안전교육 실시와 긴급 안전 점검에 돌입했다"고 설명했다.

삼성물산은 "지금까지 '안전을 경영의 제1원칙'으로 안전 관리에 최선을 다해 왔음에도 사고를 근절하지 못한 부족함을 되돌아보고, 현장 근로자·협력회사와 함께 사고 발생의 근본 원인을 찾고 재발방지 대책을 신속히 마련하겠다"고 덧붙였다.

삼성물산은 "임직원 모두가 이번 사고의 책임을 깊이 통감하며, 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 모든 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.





AD

삼성물산은 이날 경찰과 고용노동부가 사고 현장을 확인했고 재발방지 대책을 수립할 예정이라고 공시했다. 성남지방고용청은 현장 일부 구간에 대해 작업중지 명령을 내렸다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>