美 재무 "한미 관세 협상, 이번 정상회담 타결 어려워"…장기전 가나

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 29일 열리는 한미 정상회담에서 양국 간 무역 합의가 최종 타결되기 어려울 것이라고 전망했다. 한국의 3500억달러 규모 대미 투자 패키지를 놓고 양국 간 이견이 지속되는 가운데, 한국뿐 아니라 미국도 관세 협상과 관련해 이전보다 신중한 태도로 전환해 그 함의가 주목된다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 말레이시아에서 일본으로 향하는 대통령 전용기 에어포스 원에서 기자들과 만나 한미 관세 협상과 관련해 차질이 있느냐는 질문에 "아니다"라고 답했다.

같은 자리에 있던 베선트 장관은 이번 한미 정상회담에서 관세 협상 타결 가능성에 대해 "끝날 것 같지 않다"고 말했다. 그는 이어 "조율해야 할 많은 사항이 있다"며 "매우 복잡한 거래지만 (합의에) 매우 가까이 와 있다"고 덧붙였다.

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 "한국 관련 협상에서 무역 분야 비관세 장벽이 상당 부분 정리됐다"며 "한국은 이미 했던 것보다 더 큰 규모로 미국 조선업에 투자하려는 훌륭한 계획을 갖고 있다. 한국의 투자를 미국 내에서 어떻게 최선의 방식으로 실행할지 논의중"이라고 설명했다.

한미 양국은 지난 7월 말 큰 틀의 무역 합의에 도달했으나, 한국이 미국으로부터 관세를 인하받는 조건으로 약속한 3500억달러 규모의 대미 투자 패키지를 둘러싼 이견을 좁히지 못해 최종 협상을 마무리하지 못하고 있다.





이재명 대통령은 지난 24일 진행해 전날 보도된 블룸버그 통신 인터뷰에서 "투자 방식과 금액, 일정, 손실 부담과 이익 배분 방식 등 모든 부분이 여전히 쟁점"이라며 "지연이 꼭 실패를 의미하지는 않는다"고 말해 관세 협상에 시간이 더 필요하다는 점을 시사했다.





