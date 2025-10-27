카톡에 'AI 국민비서' 생긴다…행안부와 공공서비스 혁신 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대화만으로 주민등록등본 등 증명서 발급

자체 모델 '카나나' 활용…공공 서비스와 연동

올해 중 시범 서비스 예정

카카오가 행정안전부와 업무협약을 맺고 카카오톡 내에서 인공지능(AI) 기반 에이전트를 통해 공공 서비스를 제공한다.

카카오는 행정안전부와 국민의 공공서비스 이용 편의성을 높이기 위해 'AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신을 위한 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

협약에 따라 카카오는 카카오톡 내에 'AI 국민비서(가칭)' 시범 서비스를 연내 선보일 계획이다. 이용자는 별도의 앱을 다운받거나 로그인할 필요 없이 카카오톡 대화만으로 공공서비스를 이용할 수 있다. 시범 서비스 단계에는 전자증명서 발급과 제출, 유휴 공공자원 예약 등의 기능이 제공된다.

카카오는 다양한 공공기관의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)를 카카오의 AI 기술과 연동해 AI 국민비서를 구현한다. 여기에 카카오가 자체 개발한 AI 모델 '카나나'를 적용해 사용자의 문맥과 의도를 이해하고 서비스 실행까지 지원할 예정이다.

아울러 MCP(Model Context Protocol)와 카카오가 자체 구축한 AI 에이전트 빌더를 활용해 공공, 지역, 지식 등 다양한 분야의 AI 에이전트를 만들고 이용자의 목적에 맞는 서비스를 자동으로 실행해준다.

유해 콘텐츠의 필터링을 위한 AI 가드레일 모델인 '카나나 세이프가드'도 적용한다. 카나나 세이프가드는 AI가 윤리적 가치를 위반하는 위험한 출력을 생성하지 않도록 사전 방지하는 역할을 하는 자체 개발 모델이다.





유용하 카카오 AI에이전트 플랫폼 성과리더는 "행정안전부와의 이번 협약은 국민의 일상 속 공공서비스 접근 방식을 근본적으로 혁신하는 계기가 될 것"이라며 "공공기관과 함께 AI 에이전트를 연결하는 생태계를 함께 구축해 갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

