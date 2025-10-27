"지역 발전 염원 담았다" … 창원특례시 '동대구-창원 고속화철도' 반영 정당 초월 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회의원 5명 한마음 한뜻으로 동참



경남 창원특례시는 '동대구－창원 고속화철도'의 국가철도망 반영을 촉구하는 범시민 캠페인에 관내 국회의원 5명이 정당을 초월해 함께 참여하며 사업 실현을 위한 강한 의지를 드러냈다고 27일 밝혔다.

이번 캠페인은 '서울－창원 2시간 20분' 실현을 통해 시민이 체감할 수 있는 교통 혁신과 지역 균형발전의 의미를 널리 알리기 위해 마련된 것으로, 김종양(의창구), 허성무(성산구), 최형두(마산합포구), 윤한홍(마산회원구), 이종욱(진해구) 국회의원 등 5명이 뜻을 모았다.

의원들은 "동대구－창원 고속화철도는 창원의 미래 성장축을 연결하는 핵심 국가사업으로, 시민 모두가 함께 힘을 모아 반드시 실현해야 할 과제"라며 "국회 차원에서도 조속히 국가철도망 계획에 반영될 수 있도록 적극적으로 협력하겠다"고 뜻을 함께했다.

창원특례시는 이번 국회의원 캠페인에 이어 기관장·단체장·기업인 등 각계 주요 인사가 참여하는 캠페인을 순차적으로 이어갈 계획이다.





시는 이를 통해 시민 공감대를 확산하고, 지역 사회 전반에 '서울－창원 2시간 20분 시대'에 대한 기대와 의지를 높여갈 방침이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

