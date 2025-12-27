로또 1등 당첨번호 8·16·28·30·31·44…1인당 당첨금은 16억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1등 번호 8, 16, 28, 30, 31, 44

18명 각각 16억 6101만 원

2등 95명 당첨금 각 5245만 원

2등 보너스 번호는 '27'

로또복권 운영사 동행복권은 27일 진행된 제1204회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호로 8, 16, 28, 30, 31, 44가 뽑혔다고 밝혔다. 2등 보너스 번호는 27이다.

1204회 로또복권 추첨결과. 동행복권 홈페이지.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 18명이다. 이들은 각각 16억 6101만 원의 당첨금을 받게 된다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 95명으로 집계됐다. 당첨금은 1인당 5245만 원이다. 당첨번호 5개를 맞힌 3등 3361명은 각각 148만 원을 받는다.

당첨번호 4개를 맞힌 4등과 3개를 맞힌 5등은 각각 16만 4919명과 275만 3835명이다. 4등과 5등은 각각 고정 당첨금 5만원과 5000원을 받는다.





당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 수령은 1등의 경우 농협은행 본점에서, 2등과 3등은 농협은행 각 지점에서 가능하다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

