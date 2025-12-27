"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노사 협상에 임금 상승·엔저로 기업 실적 개선

인재 확보·이탈 방지위해 임금 인상 적극 추진

일본 대기업 직원들의 보너스가 1인당 100만엔(약 930만원)을 넘어섰다.

한 직원이 엔화를 정리하고 있다. 문호남 기자 munonam@

25일 마이니치신문 등 일본 현지 매체는 일본 경제단체인 게이단렌(일본경제단체연합회)이 종업원 500명 이상 대기업 164개 사를 대상으로 올겨울 보너스를 조사한 결과 평균 지급액이 100만4841엔(약 935만447원)으로 집계됐다고 보도했다. 이는 지난해보다 8.57% 증가한 수치다. 일본 대기업 겨울 보너스 평균이 100만엔이 넘어선 것은 1981년 통계 집계 이후 처음 있는 일이다.

업종별로는 제조업의 증가 폭이 컸다. 제조업 종사자의 평균 보너스는 105만6966엔(약 983만5491원)으로 지난해보다 10.09% 증가했다. 비제조업은 89만6495엔(약 834만2244원)으로 5.79% 늘었다. 다만 제조업과 비제조업 간 격차는 벌어졌다.

앞서 게이단렌이 발표한 여름 보너스 집계에서도 대기업의 보너스는 올라간 것으로 나타났다. 종업원 500명 이상 대기업 107곳, 18개 업종을 대상으로 한 조사에서 여름 보너스 평균은 전년 대비 4.37% 증가한 99만848엔(약 922만236원)으로 집계됐다. 당시 제조업 분야는 98만6369엔(약 917만8558원)으로 3.55% 늘었다. 비제조업 분야는 83만6150엔(약 778만710원)으로 7.57% 증가했다. 제조업 보너스는 1997년 이후 최고 수준이다.

이 같은 보너스 증가의 배경으로는 임금 인상과 기업 실적 개선이 동시에 작용했다는 해석이 나온다. 현지 언론들은 춘계 노사 협상에서 합의된 기본급 인상이 보너스 산정에 반영됐고, 엔저로 수출 기업을 중심으로 실적이 개선된 점이 보너스 확대를 이끌었다고 설명했다.

여기에 인력난도 한몫했다. 일본의 베이비붐 세대인 '단카이 세대'(1947~1949년 출생)가 대거 은퇴했으나 저출생·고령화 문제로 노동력 부족이 구조적인 문제로 굳어지고 있다는 분석이 나온다. 따라서 일본 기업들은 인재 확보와 이탈 방지를 위해 임금과 보너스 인상 적극적으로 추진하는 등 직원 처우 개선에 집중하고 있는 것으로 알려졌다.





닛타 히데지 게이단렌 노동정책본부장은 "난해가 전환의 해였다면 올해는 임금 인상의 유지뿐 아니라 강화가 확실하게 가속된 해"라며 "이 흐름을 내년에도 이어가 구조적인 임금 인상을 실현하는 것이 중요하다"라고 강조했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

