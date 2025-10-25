흑산도 북쪽 해상서 어선 전복…승선원 8명 전원 구조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포해경, 사고 신고 접수 후 출동

인근 어선들에 구조 요청도 병행

인근서 작업 중인 어선이 구조 완료

승선원 전원 건강에 큰 이상 없어

신안군 흑산도 인근 해상서 전복된 어선 모습. 목포해경 제공

전남 신안 해역서 8명(내국인2명, 외국인 6명)이 탄 어선이 전복됐으나 인근 어선에 의해 전원 구조됐다.

25일 목포해양경찰서에 따르면 이날 오후 5시 24분께 전남 신안군 흑산도 북쪽 33㎞ 떨어진 해상서 신안선적 24톤급 근해안강망 어선 A호가 침수 중이라는 신고를 접수했다.

해경은 헬기를 비롯한 가용 구조 인력을 현장에 급파하는 동시에 인근서 조업 중이던 선박에 구조지원을 요청했다.

마침 사고 지역에서 조업 중이던 한 어선이 해경 요청을 받은 후 전복된 A 어선 선체 위에서 구조를 기다리던 승선원 8명 전원을 구조했다.

A 호는 지난 23일 조업을 위해 진도 서망항을 출항했으며 정확한 사고 원인은 파악되지 않았다. 구조된 A 호의 승선원들은 다행히 일부 타박상과 저체온증 외에 건강에 이상은 없는 것으로 알려졌다.





해경은 선장 등의 진술을 토대로 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

