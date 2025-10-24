산단공, 한-독 산업단지 AX 협력 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 실증 협력 논의 및 창원산단 현장 방문

한국산업단지공단은 23일과 24일 양일간 독일 산업혁신 대표단과 함께 산업단지 인공지능 전환(AX) 촉진을 위한 국제 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

23일 산업통상자원부와 독일 연방경제에너지부는 서울에서 '제2회 한-독 산업데이터 협력 포럼'을 공동 개최했다. 포럼에는 한국산업단지공단, 한국산업기술진흥원, AI 개발기업 등 산학연 관계자 100여 명이 참석해 산업데이터 표준모델 구축과 글로벌 협력 방안을 논의했다. 이날 오후 산업데이터 교류와 AX 협력을 심화하기 위한 한국산업단지공단-독일 대표단 간 협력 간담회도 이어졌다. 양측은 산업단지 내 AX 실증모델 공동 개발과 제조혁신 사례 발굴을 위한 정례 협력체계 구축에 뜻을 모았다.

23일 서울 나인트리 프리미어 로카우스 호텔에서 열린 한국산업단지공단-독일 대표단 간 산업단지 AX 협력 간담회 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산단공

24일에는 창원국가산업단지 내 AX 선도공장인 LG전자와 태림산업을 방문해 제조현장 중심의 협력 가능성을 점검했다. 대표단은 LG전자 창원 1·2공장에서 5G 기반 자율주행 물류시스템, AI 품질예측 시스템 등 스마트팩토리 혁신 사례를 둘러봤다. 태림산업에서는 '혁신 데이터센터(MDCG)' 구축과 시뮬레이션 기반 신제품 개발 프로세스 등 중소기업형 AI·데이터 혁신 사례를 공유하며 실질적인 협력 방안을 논의했다.





이번 행사는 포럼과 협약 중심이었던 양국 간 협력 범위를 산업단지 제조 현장으로 확대한 자리로, 산업 AX와 데이터 기반 제조혁신을 위한 실질적 협력 가능성에 대해 구체적으로 논의했다. 양국은 앞으로 산업단지 중심의 지속적인 AX 협력 체계를 구축할 예정이다. 이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "한국과 독일은 산업 인공지능 전환 과정에서 서로의 강점을 공유하며 함께 성장할 수 있는 최적의 파트너"라며, "한국산업단지공단은 산업단지 중심의 제조 AX 협력 모델을 기반으로 산업 AI 촉진에 적극 노력하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

