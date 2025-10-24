[과학을읽다]세계 최고 연구자들이 직접 풀어주는 노벨상…고등과학원 '2025 노벨상 해설강연'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생리의학·물리·화학상 수상 성과 한눈에, 대중과 함께하는 과학 축제

올해 노벨상 수상 성과를 국내 최고 과학자들의 생생한 해설로 들을 수 있는 자리가 마련된다.

고등과학원과 카오스재단은 다음 달 1일 오후 2시 서울 동대문구 회기로에 위치한 한국과학기술원(KAIST) 서울캠퍼스 고등과학원 1호관 대강당에서 '2025 노벨상 해설강연'을 개최한다.

강연포스터. 고등과학원 제공

이번 행사는 노벨상 수상자들의 연구성과와 그 의미를 일반 대중의 눈높이에 맞춰 전달하기 위한 고등과학원의 대표 과학문화 프로그램으로, 2013년부터 매년 이어지고 있다. 2018년부터는 카오스재단과 공동 주최하며 프로그램의 폭과 깊이를 한층 넓혔다.

생리의학·물리·화학상, 세 분야 해설 세션 구성

'2025 노벨상 해설강연'은 ▲생리의학상 ▲물리학상 ▲화학상 등 세 분야의 해설 세션과 자유로운 대담 및 질의응답 시간으로 구성된다. 각 세션은 해당 분야 국내 최고 전문가가 직접 강연자로 나서며, 사회는 천현명 고등과학원 물리학부 연구원이 맡아 전문적이면서도 유기적인 진행을 선보일 예정이다.

첫 번째 세션에서는 신의철 카이스트 의과학대학원 교수가 '면역반응의 억제: 왜 필요하고 어떻게 이루어지는가'를 주제로 노벨 생리의학상을 해설한다. 신 교수는 "면역반응은 우리 몸을 보호하지만, 과잉되면 오히려 스스로를 공격할 수 있다"는 점에 주목했다. 그는 이런 면역의 브레이크 역할을 하는 조절 T세포(Regulatory T-cell)의 발견과 의학적 활용 가능성을 대중의 눈높이에서 풀어낸다.

두 번째 세션에서는 박권 고등과학원 물리학부 교수가 '손으로 만질 수 있는 양자역학: 거시 양자 현상과 양자컴퓨터'를 주제로 노벨 물리학상의 의미를 해설한다. 박 교수는 "양자역학이 더 이상 눈에 보이지 않는 미시세계에만 머무르지 않는다"며, 초전도체 회로가 보여준 거시적 양자현상과 양자컴퓨터의 원리적 기반을 쉽고 흥미롭게 설명할 예정이다.

세 번째 세션에서는 문회리 이화여대 화학나노과학과 교수가 '눈에 보이지 않는 세계의 건축가: 금속-유기 골격체(MOF)'를 주제로 노벨 화학상 수상 업적을 소개한다. 문 교수는 금속 이온과 유기 분자가 정교하게 결합된 MOF 구조를 '21세기의 스펀지'라 표현하며, 기체 저장·분리부터 에너지·환경 응용에 이르기까지 폭넓은 활용 가능성을 보여줄 예정이다.

고등과학원 전경. 고등과학원 제공

청중과의 자유로운 질의응답…사전신청 선착순 300명

모든 세션이 끝난 뒤에는 '과학, 톡!(Science Talk)' 시간이 마련된다. 세 강연자가 함께 참여해 청중과 자유롭게 의견을 나누며, 현장에서 직접 질문을 받는 등 과학자와 대중이 소통하는 열린 대화의 장이 될 전망이다.

이번 강연은 고등과학원과 카오스재단 홈페이지, 또는 포스터의 QR코드를 통해 사전 신청할 수 있으며, 참가비는 무료다. 사전 신청은 선착순 300명으로 마감되며, 학령기 학생부터 일반 시민까지 누구나 참여할 수 있다. 강연 내용은 과학 원리를 쉽게 전달하면서도 최신 연구 동향을 함께 소개해 과학문화 확산과 학생들의 진로 탐색에 도움이 될 것으로 기대된다.





노태원 고등과학원장은 "이번 노벨상 해설강연은 세계적 연구성과를 대중의 눈높이에 맞춰 공유하는 자리"라며 "고등과학원은 앞으로도 기초과학의 깊이 있는 지식을 사회와 나누는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

