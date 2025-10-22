금융노사 산별교섭 타결…임금 3.1%↑·금요일 조기퇴근제

금융산업사용자협의회·금융노조 체결

금융산업사용자협의회와 전국금융산업노동조합이 22일 제5차 산별교섭회의를 개최하고 임금협약 등을 체결했다.

금융노사는 지난 4월 산별교섭 상견례 이후 오랜 협상 끝에 임금인상률은 총액임금 3.1%를 기준으로 해 기관별 노사가 상황에 맞게 별도로 정하기로 합의했다. 노조는 당초 올해 경제성장률 및 소비자물가 상승률을 감안해 7.1%의 임금인상을 요구했다. 하지만 노사는 최근 금융권의 수익 증가에도 불구하고 대내외 경제 불확실성 확대, 중소상공인 및 취약계층의 어려움 등을 종합적으로 고려해 지난해 전체 산업부문의 협약임금인상률 평균(3.6%)보다 낮은 수준에서 임금인상률을 결정했다. 일반 정규직에 비해 상대적으로 임금수준이 낮은 저임금직군에 대해서는 기관별 상황에 따라 기준인상률 이상으로 정하도록 했다.

중앙노사위원회 안건과 관련해 사용자는 통상임금 관련 법령을 준수하고, 지난해 대법원 전원합의체 판결 취지에 따르되, 통상임금에 관한 구체적인 세부사항은 지부노사가 정한 바에 따르기로 했다.

금융노사는 정년 및 임금피크제 등 임금 관련 사항을 정부 정책과 입법 추이 등을 감안해 내년도 단체교섭에서 지속적으로 논의하기로 했다. 청년실업 해소, 양질의 일자리 유지·확대 등을 위한 신규 채용 확대를 위해 노력하기로 했으며 금융산업의 공공성과 사회적 영향력을 인식하고, 그에 따른 사회적 책임을 다하기 위해 노력하기로 했다.

연합뉴스

AD

아울러 업무효율성 제고 등을 위해 기관별 상황에 맞게 노사가 자율적으로 정한 바에 따라 '금요일 1시간 조기퇴근제'를 시행하기로 했다. 금요일 1시간 조기퇴근제는 주 4.5일제와는 무관한 합의사항으로 '고객 불편과 인건비 증가가 없어야 함'을 전제로 합의됐으며 조기퇴근제 시행 이후에도 은행 창구의 영업시간은 기존과 동일하게 유지되고, 조기 퇴근시간을 도과해 근무하더라도 소정근로시간 내의 근로에 대하여는 추가적인 수당 발생이 없는 것이 합의 취지에 부합한다. 조기퇴근제는 기관별 상황에 맞게 노사의 합의에 따라 시행하는 것이며 그 시행 시기 역시 기관별 상황에 맞게 노사가 정하는 바에 따르기로 했다.

또한 금융 노사는 어려운 대외 환경과 내수 침체 속에서 근로자의 삶의 질과 시간 주권을 높이고자 주 4.5일제를 통한 노동시간 단축을 위해 공동 노력하기로 합의했다.





AD

조용병 금융산업사용자협의회장은 "금융권 총파업 등 어려움이 있었지만, 상호 협력과 존중의 자세로 원만하게 산별협약을 체결할 수 있도록 적극적으로 협력해 주신 금융노조 김형선 위원장님께 감사드린다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>