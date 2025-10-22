고령군가족센터, 다문화가정 임신·출산 지원… 출산용품 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘열린맘 임신·출산 지원사업’ 첫 시행



맘코치 서비스로 정서적 돌봄 강화

경북 고령군가족센터(센터장 권한희)는 '열린맘 임신·출산 지원사업'의 하나로 지역 다문화가정 중 임신 중이거나 출산한 가정을 대상으로 출산용품을 지원했다.

고령군 가족센터기 임신·출산가정에 출산용품을 전달하고 있다. 고령군 제공

이 사업은 고령군의 지원으로 올해 처음 추진된 프로그램으로 임신과 출산 과정에서 산모의 불안감을 덜고 신생아의 건강과 정서적 안정을 돕기 위해 마련됐다.

'열린맘 임신·출산 지원사업'은 결혼이민자와 외국인 산모가 임신부터 출산 후 24개월까지 '맘코치' 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 맞춤형 돌봄 사업이다.

'맘코치'는 전문 양성교육을 수료한 결혼이민자 인력으로, 임신·출산 단계별 정서적 지지와 실질적인 생활 지원을 제공한다.

이번 출산용품 지원은 관내 9가정을 대상으로 진행, 산모들은 신체 회복과 더불어 정서적 안정도 얻는 등 긍정적인 반응을 보였다.





고령군가족센터 관계자는 "임신과 출산은 가족의 가장 중요한 출발점인 만큼, 산모들이 안심하고 아이를 키울 수 있는 환경 조성을 위해 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.





