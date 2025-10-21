[오늘의신상]hy, '잇츠온 겨울면' 2종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'멸치 들깨 칼제비'와 '바지락 칼국수' 선봬

신제품 구매 시 열무김치 80g 증정 이벤트

hy가 '잇츠온 겨울면' 2종을 선보인다고 21일 밝혔다.

신제품은 '잇츠온 멸치 들깨 칼제비(이하 들깨 칼제비)'와 '잇츠온 바지락 칼국수(이하 바지락 칼국수)'다.

들깨 칼제비는 멸치 육수의 감칠맛에 들깨가루를 더해 고소한 풍미를 더했다. 칼국수와 수제비를 함께 즐길 수 있으며 한 그릇으로도 든든한 식사가 가능하다. 바지락 칼국수는 바지락으로 우려낸 진한 국물이 특징이다. 두툼한 면발은 탱탱한 식감으로 국물과 조화를 이룬다. 두 제품 모두 기호에 따라 고기, 해산물, 야채 등 다양한 고명을 곁들일 수 있으며 간편 조리로 누구나 손쉽게 완성할 수 있다.

hy 이츠온 겨울면 2종. hy

AD

hy는 출시를 기념해 구매 고객에게 겨울면 2종 구매 시 열무김치 80g을 증정하는 이벤트도 진행한다.

안현우 hy 마케팅 담당은 "잇츠온 여름 시즌면에 이어 겨울 계절 제품을 선보인다"며 "따뜻한 국물로 즐기는 '잇츠온 겨울면 2종'으로 추운 겨울을 따뜻하게 보내시길 바란다"고 말했다.





AD

한편, '잇츠온'은 hy의 신선간편식 브랜드로, 건강하고 정성 있는 한 끼를 집에서도 손쉽게 즐길 수 있도록 만든 제품 라인이다. 밀키트, 샐러드 등 다양한 메뉴를 선보이고 있다. 프레시 매니저를 통해 집까지 신선하게 배송받을 수 있다는 점이 특징이다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>