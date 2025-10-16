포천시, 내년 간판개선사업 대상지 공모전 2년 연속 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시(시장 백영현)는 16일 상권 활성화와 도시 미관 개선을 위해 추진한 '2026년 간판개선사업' 공모전에서 2025년에 이어 2년 연속 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 '영북면 상권 활성화를 위한 LED 간판정비사업'으로, 국비 1억 8천만 원을 포함한 총 3억 7,800만 원의 예산이 투입되며 2026년 12월까지 진행될 예정이다. 대상지는 영북면 상권 중심축인 복합문화광장 주변 일대로 확정했다.

포천시는 노후되고 무질서했던 기존 간판을 철거하고, 지역 특성을 살린 디자인의 에너지 고효율 엘이디(LED) 간판으로 교체할 계획이다. 간판 교체와 함께 건물 입면 정비까지 진행해, 영북면의 거리를 보다 깔끔하고 매력적인 환경으로 탈바꿈시킬 것으로 전망된다.





백영현 포천시장은 "2년 연속 공모 선정이라는 값진 성과를 바탕으로 영북면 상권에 활력을 불어넣겠다"며 "성공적인 사업 추진을 통해 지역 상인과 주민 모두에게 아름답고 쾌적한 거리 환경을 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

