본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"한일 교류 한 단계 끌어올려야"…양국 경제계, 미래 공동번영 '맞손'

박준이기자

입력2025.10.16 17:00

시계아이콘02분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한일 국교정상화 60주년 기념 포럼
환경·에너지, 저출산·고령화 분야 등
인구위기대응 민간 협력체 구성 제안

한일 경제계 리더들이 한일 국교정상화 60주년을 맞아 "협력의 60년을 넘어 도약의 60년으로 나아가자"며 환경·에너지, 저출산·고령화 분야 등에서의 미래 공동번영 방안을 논의했다.


한국경제인협회와 일본 경제단체연합회는 16일 오후 도쿄 경단련회관에서 '한일 국교정상화 60주년 기념 포럼'과 '리셉션'을 잇달아 개최했다. 리셉션에는 이시바 시게루 일본 총리, 이혁 주일한국대사 등 양국 정부 및 재계 주요 인사들이 참석했다.


먼저 개최된 포럼은 양 단체와 한일·일한 미래파트너십기금, 경단련종합정책연구소가 공동 주최했다. 이 자리에서는 ▲환경·에너지 ▲저출산·고령화 ▲문화·스타트업 등 세 분야에서 양국 협력을 강화할 방안이 제시됐다.


류진 한경협 회장은 포럼 개회사를 통해 최근 양국 정부가 공통 사회문제에 공동으로 대응하기 위한 협의체를 구성하기로 한 것을 평가했다. 뿐만 아니라 이제 경제계도 함께 미래 공동 번영의 기회를 모색할 시점이라고 강조했다. 류 회장은 "오늘 포럼에서 논의될 협력 방안들은 새로운 양국 관계의 밑그림이 될 것"이라며 "양국이 미래 공동 번영의 동반자로서 새로운 60년의 성공 신화를 함께 만들어가기 바란다"고 덧붙였다.


"한일 교류 한 단계 끌어올려야"…양국 경제계, 미래 공동번영 '맞손' 류진 한국경제인협회 회장이 지난 8월 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 윌러드 호텔에서 열린 '한미 비즈니스 라운드테이블: 제조업 르네상스 파트너십'에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스.
AD

츠츠이 요시노부 경단련 회장은 개회사에서 "양국은 저출산·고령화 등 여러 공통 과제에 직면해 있다"며 "양국 관계가 60년 동안 성숙한 지금은 미래를 향한 지혜를 모아 지속적인 성장을 이어가야 할 때"라고 말했다.


이날 포럼에는 강성진 미래파트너십기금 한국측 자문위원장(고려대 교수), 후카가와 유키코 미래파트너십기금 일본측 자문위원장(와세다대 교수)을 비롯해 한일 양국 전문가 및 경제계 인사들이 참석했다.


'환경·에너지' 세션에서는 안지영 에너지경제연구원 연구위원이 '한일 수소경제 협력 전략'을 발표했다. 안 연구위원은 "양국 모두 수소를 에너지 전환의 핵심으로 인식하지만 생산 기반이 약하다"며 공동 대응 방안으로 대규모 수소·암모니아 허브 터미널 공동 구축을 제안했다. 그는 "지리적으로 인접한 한일이 공동 인프라를 구축하면 규모의 경제를 달성하고, 수급 변동에도 유연하게 대응할 수 있다"고 설명했다. 또 ▲해외 청정수소 공급망 공동 개발 ▲청정수소 인증 및 표준 협력의 필요성도 언급했다.


일본 측에서는 야마지 켄지 지구환경산업기술연구기구 이사장이 '혁신이 열어가는 에너지·환경의 새로운 시대'를 주제로 발표했다.


두 번째 '저출산·고령화' 세션에서 홍석철 서울대 교수는 "인구 위기를 복지 차원이 아닌 경제적 관점에서 접근해야 한다"고 강조했다. 또 "한일 기업들이 유사한 인구구조 변화를 겪는 만큼, 양국 경제계가 주축이 된 인구 위기 대응 민간 협력체를 구성할 필요가 있다"고 덧붙였다. 이 협력체는 정부·기업·학계간 협력을 촉진하여 최근 양국 정부가 합의한 저출산·고령화 문제를 논의하는 협의체와 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대된다.


이외에도 홍 교수는 양국 기업 간 협력 방향으로 ▲기업 간 성공 사례 공유 ▲정책 공동 제안 ▲관련 기술·서비스 표준화 추진 등을 제시했다.


일본 측에서는 후지나미 타쿠미 일본종합연구소 수석연구원이 '저출산·고령화 대책과 지역활성화 과제'를 발표했다. 이와 관련해 한경협은 앞으로도 한일미래파트너십기금이 중심이 되어 양국의 저출산·고령화에 대한 대책 마련을 위해 일본 경제계와 지속적으로 협력해 나갈 것이라고 밝혔다.


'문화·스타트업' 세션에서 임혜민 크리에이트립 대표는 "Z세대는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 K-라이프스타일을 체험하며 쌍방향 문화교류를 만들어가고 있다"며, 이를 뒷받침할 '한일 컬처-테크 이노베이션 펀드(가칭)' 조성을 제안했다. 이 펀드는 양국 경제계와 기관이 공동 출자해 스타트업의 디지털 기술 기반 문화교류 프로젝트를 지원하는 것을 목표로 한다. 임 대표는 투자 유망 분야로 ▲AI 기반 관광기술 ▲콘텐츠 커머스 플랫폼 ▲실감형 미디어 콘텐츠 제작 등을 제시했다.


일본 측에서는 사사이 유코 피아종합연구소 소장이 '관객 참여형 예술교류를 통한 지속 가능한 한일관계 구축'을 주제로 양국 협력 방안을 발표했다.


포럼에 이어 한경협, 경단련, 미래파트너십기금이 공동 개최한 리셉션에는 류 회장, 츠츠이 회장을 비롯한 한일 경제계 인사들이 참석하였다. 또 양국 정부 인사가 함께해 미래지향적 한일관계 발전 의지를 다졌다.


한국 측에서는 신동빈 롯데그룹 회장, 김윤 삼양홀딩스 회장, 조현준 효성그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장 등 주요 그룹 총수들이 자리했다. 일본 측에서는 도쿠라 마사카즈 스미토모화학 상담역, 고지 아키요시 아사히그룹홀딩스 회장, 엔도 노부히로 일본전기(NEC) 특별고문, 사와다 준 NTT 회장 등이 참석했다.


류 회장은 "지난 60년간 경제인들의 노력으로 양국 관계가 크게 발전했다"며 "앞으로의 60년도 희망적"이라고 말했다. 그는 "양국이 지리적으로 가장 가까운 것처럼 마음의 거리도 가장 가까운 이웃사촌이 되길 바란다"며 "신뢰와 협력으로 공동 번영의 미래를 열자"고 강조했다.


츠츠이 회장도 "국교정상화 60주년이라는 전환점을 맞아 양국의 대화와 교류를 한 단계 끌어올릴 때"라며 "규칙 기반의 자유롭고 열린 국제경제질서 회복에 함께 기여하자"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한경협과 경단련은 17일 도쿄 경단련회관에서 양국 재계 주요 인사가 참석한 가운데 '제32회 한일재계회의'를 열어 향후 경제협력 방향을 논의할 예정이다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
10·15 부동산대책
  • 25.10.1611:20
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]
    "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ]

    "오후에 집 보러 온다고 했던 손님이 '좀 더 지켜보겠다'며 약속을 취소했어요."(마포래미안푸르지오 인근 A공인)"계약금 넣겠다고 손님들이 몰렸어요. 대출 한도 줄어들까 봐 다들 서두르네요."(분당 양지마을 인근 B공인) 서울 전역과 경기 12개 지역을 토지거래허가구역(토허구역)과 규제지역으로 묶는 전례 없는 부동산 규제가 발표된 첫날, 집값 급등 지역에서는 다양한 분위기가 연출됐다. 서울 한강벨트의 한 축인 마포구는

  • 25.10.1517:43
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답
    전세, 이상 없단 국토부…월세 부담엔 "대책 모색" 일문일답

    정부가 15일 발표한 주택시장 안정화 대책의 핵심은 서울 전역과 경기 일부 지역을 규제지역으로 묶고, 15억원 이상 고가주택의 대출 한도를 단계적으로 줄여 투기 수요를 정조준한 것이다. 김규철 국토부 주택토지실장은 이날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 "서울 일부만 지정할 경우 규제를 피한 지역으로 가격이 번질 위험이 커 25개 자치구 전면 지정은 불가피했다며 "집값 상승세가 확산할 경우 추가 지정도 검토하겠다"고

  • 25.10.1511:29
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단
    강북·경기 무주택자 LTV 70%→40%…서울 갭투자 차단

    정부가 서울 전역과 강남권과 인접한 경기 일부 지역을 광범위하게 규제지역으로 묶은 건 집값이 급등한 '핀셋' 지역만 지정할 경우 인접한 곳으로 수요가 옮겨가는 풍선효과를 차단하기 위해서다. 지난해 하반기 들어 안정세를 보였던 서울 아파트값은 올해 들어 서울시가 토지거래허가구역을 해제한 3월 새 정부 들어 가계부채 관리대책을 내놓기 전이던 6월 급등세를 보였다. 지난달 초 주택공급방안을 망라한 공급대책을 내놨으

  • 25.10.1511:20
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"
    금융위 대출규제 일문일답…"고가주택 촘촘한 규제 필요"

    금융위원회가 주택담보대출(주담대) 한도를 고가 주택 위주로 차등 적용하는 방안을 내놓았다. 이와 함께 총부채원리금상환비율(DSR) 스트레스(ST) 금리 하한선을 3%로 상향하고, 전세대출 이자상환분도 DSR 규제에 적용하기로 했다. 신진창 금융위 금융정책국장은 15일 오전 '10·15 주택시장 안정화 대책' 관련 브리핑에서 "6·27 대책 이후 가계부채 증가세는 상당 부분 둔화했다"며 "다만, 공급불안 우려와 선매수 수요, 기준

  • 25.10.1511:04
    공급 불확실성 속 통제 강화… 국무총리 직속 '부동산 감독기구' 신설[부동산AtoZ]
    공급 불확실성 속 통제 강화… 국무총리 직속 '부동산 감독기구' 신설[부동산AtoZ]

    정부가 9·7 주택공급대책의 후속 조치로 10·15 주택시장 안정화 대책을 내놨지만, 시장 반응은 엇갈린다. 규제 강화로 단기 투기수요를 억누르면서도 실질적인 공급 확대나 세제 보완책은 빠졌다는 지적이 나온다. '신뢰'에 기댄 대책정부는 이번 대책을 통해 지역규제 확대와 대출 규제 강화를 병행해 투기수요를 억제하겠다고 밝혔다. 하지만 공급정책은 장기 계획에 머물렀다. 김규철 국토부 주택토지실장은 15일 정부서울청사

이슈
금융현미경
  • 25.10.1506:00
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?
    우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

    우리금융그룹이 '생산적 금융' 분야에서 눈에 띄는 행보를 보인다. 이를 두고 전 금융위원장 출신인 임종룡 우리금융 회장의 영향이 크다는 평가가 나온다. 이미 부동산에 쏠린 자금을 주요 산업과 자본시장 등으로 전환해야 한다는 금융정책 방향성에 대해 고민을 했던 경험이 금융지주 경영에 반영됐다는 것이다. '전(前) 금융위원장' 임종룡…금융지주 회장 중 금융당국 이해 가장 높아임종룡 우리금융 회장은 지난달 29일 생산

  • 25.10.0106:20
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고
    이찬진 금감원장, 금소처 격상 추진…내년 국민보고대회 예고

    금융감독원이 금융소비자보호 조직 개편에 나섰다. 사고 발생 후 늦장 보상에 머물던 금융권 관행을 바꾸고 상품 설계부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호 문화를 정착시키기 위해서다. 금감원은 내년 상반기에 국민보고대회를 통해 금융소비자 보호의 성과를 공개할 계획이다. 원장 직접 나선 민원상담…"책임 전가 없다"이찬진 금융감독원장은 취임(8월 14일) 직후 은행·보험·저축은행·금융투자·빅테크(대형 정보기술 기업

  • 25.09.1006:10
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열
    가정경제도 책임지는 모임통장, 은행권 경쟁 치열

    카카오뱅크가 시작한 모임통장 인기가 여전하다. 수년이 지났음에도 새롭게 출시되거나 서비스 범위를 넓히는 등 은행권 내 경쟁이 치열하다. 저원가성 예금을 쉽게 유치할 수 있으며 신규 고객도 끌어모을 수 있는 장점 때문으로 풀이된다. 10일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 모임통장 잔액 10조원, 고객 수는 1200만명을 넘어섰다. 이는 출시 7년 만이다. 잔액도 출시 1년도 안 돼 1조원, 1년 8개월 만에 2조원, 4년 2개월 만에

  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

  • 25.07.0906:30
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은

    은행들이 스포츠 팬 유치를 위해 적금 상품을 내놓고 있다. 한국프로야구(KBO)와 K리그 등 대표적인 종목에서 각자 응원하는 팀의 우승을 기원하는 마음을 담은 우승 적금이 대표적이다. 비대면 전용으로 상품을 내놓으면서 자사 뱅킹 애플리케이션(앱)으로도 고객을 유도하고 있다. 9일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 7일부터 '1982 전설의 적금' 10만좌를 재판매한다. 지난 1일 출시한 이 상품은 나흘 만에 10만좌 한도가 모두

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기