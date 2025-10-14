음악·불꽃·낭만의 향연…김포시, ‘김포 라베니체 축제’ 18일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, '2025 김포 라베니체 축제' 18일 연다

수도권 수변도시서 열리는 가을불꽃축제의 정수

뮤페라 수상버스킹·불꽃쇼·마술·서커스 등 공연

다이아·노라조·윤하 등 출연…문보트 수상버스킹도 확대

'대한민국의 베니스'로 불리는 김포 라베니체에서 오는 18일 단 하루 동안 '2025 김포 라베니체 축제'가 화려하게 열린다. 이번 축제는 한강중앙공원과 라베니체 일원에서 펼쳐지며, 수상무대 공연과 불꽃쇼, 거리 버스킹 등 다채로운 프로그램이 마련돼 있다.

라베니체는 K-드라마 성지이자 대한민국 대표 야경 명소로 잘 알려져 있다. 이번 축제에서는 라베니체 상권과 협력해 노천카페 거리를 조성하고 파라솔과 테이블을 설치해 방문객들이 볼거리·먹거리·놀거리를 한자리에서 즐길 수 있도록 했다.

또한 상가 할인행사, 영수증 경품 이벤트, 수로변 판매 부스 등 지역 상권과 연계한 프로그램을 운영해 지역경제 활성화도 기대된다.

무대도 풍성해진다.

한강중앙공원 메인 수상무대에는 대중가수 다이아(아카펠라), 노라조, 윤하가 출연해 라베니체 수로를 배경으로 열정적인 무대를 선보인다. 이와 함께 수로 위를 밝히는 문보트 수상버스킹도 확대 운영돼, 마치 이탈리아 베네치아의 낭만적인 축제를 연상케 할 예정이다.

축제는 오후 1시부터 저녁 8시 50분까지 이어지며, 개막식은 오후 6시에 진행된다. 해병대 2사단 군악대의 식전공연을 시작으로 본격적인 무대가 펼쳐지고, 오후 8시 30분부터는 15분간의 불꽃쇼가 가을밤 하늘을 화려하게 수놓는다.

오후 1시부터 6시까지 라베니체 구간 곳곳에서는 시민이 함께 즐길 수 있는 수상·육상 버스킹, 어린이 중심의 마술·서커스 공연 등 다채로운 볼거리가 마련돼 있다. 또한 공공정책 홍보 및 체험 부스도 함께 운영돼 시민들이 시정 정책을 쉽게 이해하고 참여할 수 있는 기회도 제공된다.

시는 시민들의 안전한 관람을 위해 안전관리 대책 또한 철저하게 준비 중이다.

인파 밀집 등 비상·위급상황에 대비하기 위해 400여 명의 안전관리요원을 배치할 계획이다. 종합안내소와 의료부스를 한강중앙공원과 라베니체에 각각 운영하는 한편, 유관기관(김포경찰서, 김포소방서 등) 안전책임자들이 공동 대응하는 합동상황실도 한강중앙공원에 운영할 예정이다.

또한 메인행사 불꽃쇼 진행 중 시민들의 안전을 위해 라베니체 내 불꽃발사대 기준으로 잔해물이 떨어질 인근 주변 도로, 도보, 육교 등을 불꽃쇼 시작 전부터 김포경찰서, 모범운전자회, 경호업체의 협조를 통해 전면 통제할 예정이다.

이외에도 개막행사 시 인파밀집으로 통신 장애가 발생할 상황을 예방하기 위해 통신 3사의 이동기지국을 축제 개최 전날부터 미리 배치해 통신 장애현상을 예방할 계획이다.





인파 밀집이 예상되는 축제 종료 시에는 섹터별 퇴장, 지하철 배차간격 단축과 출입구 분산 유도 등 다양한 대책도 마련 추진할 계획이다.





