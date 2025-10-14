대통령실 "김현지 의혹은 5공 때도 안 먹힐 프레임…거짓말에 정성조차 부족"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김현지 제1부속실장이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

AD

김현지 제1부속실장에 대한 '극좌단체 연루설'에 대해 대통령실이 "5공 때도 안 먹힐 프레임"이라고 비판했다. 국정감사 출석에 대해서는 '국회가 요구하면 나가겠다'는 기존 입장을 다시 확인했다.

김남준 대통령실 대변인은 14일 오후 용산 대통령실 브리핑에서 박정훈 국민의힘 의원이 제기한 김 실장의 극좌단체 연루설과 관련해 "일종의 종북몰이"라고 평가했다. 김 대변인은 "5공 때도 안 먹힐 프레임"이라면서 "거짓말하더라도 정성이 필요한데 그런 정성조차도 부족한 것 아닌가 그런 생각이 든다"고 말했다.

이날 박 의원은 국회에서 기자회견을 열고 김 실장을 겨냥해 "김일성 추종 세력인 경기동부연합과 연결돼 있다"고 주장했다. 박 의원은 "이재명 대통령은 2010년 지방선거에서 김미희 전 통합진보당 의원과 단일화해 승리한 바 있다"면서 "이후 이 대통령이 경기동부연합과 어떤 관계인지 지속해 의문이 제기돼 왔다"고 언급했다.





AD

한편 김 실장의 국회 국정감사 출석 여부에 대해 김 대변인은 "국회가 결정하는 바에 따르겠다"며 "나가야 한다고 결정하면 당연히 나가야 하는 것이다. 그 입장에 변화가 없다"고 단언했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>