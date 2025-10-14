국립부경대, ‘기후위기 시대의 해양생태 리터러시’ 콜로키움

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“해양교육, 기후위기 생태감수성 길러야”

기후위기와 생물 다양성의 위협이 심화하는 가운데 해양생태와 교육의 접점을 모색하는 학술행사가 부산에서 열린다.

국립부경대학교(총장 배상훈) 인문사회과학연구소는 오는 23일 인문사회경영관 546호에서 콜로키움 '기후위기 시대의 생태계 교란종과 해양교육：부산형 해양생태 리터러시 전략'을 개최한다고 14일 전했다.

이 행사는 부경대의 핵심 추진사업인 'PKNU Moonshot 프로젝트'의 하나로, 해양도시 부산을 중심으로 지역 기반 해양생태 리터러시 교육 모델을 구상하기 위해 마련됐다.

이날 콜로키움에는 이화여자대학교 과학교육과 정종우 교수가 초청돼, 해양생태계에서 생물 다양성을 위협하는 외래종 문제와 이를 교육적으로 어떻게 다룰 수 있을지에 대해 강연한다.

정 교수는 과학적 사실에 기반한 생태·기후위기 교육의 선도적 실천가로 평가받고 있으며, 이번 강연에서는 '생태계 교란종'을 주제로 환경 감수성 교육의 방향과 교육 현장 적용 사례를 소개할 예정이다. 특히 해양도시 부산이 직면한 생태 위협 사례를 중심으로 학생과 시민이 함께 참여할 수 있는 해양리터러시 실천 방안도 논의된다.

국립부경대 인문사회과학연구소 김창경 소장은 "이번 콜로키움을 통해 기후위기 대응을 위한 지역 기반 교육전략을 제시하고, 해양과 생태, 교육이 교차하는 지점에서 지역대학의 역할을 재조명하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





이번 행사는 교육부와 부산광역시의 후원으로 진행되며, 부경대 학생은 물론 해양교육에 관심 있는 교사, 시민, 연구자 등 누구나 참여할 수 있다.

국립부경대 ‘기후위기 시대의 해양생태 리터러시’ 주제 콜로키움 포스터.

