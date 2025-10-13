코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세

미중 무역 분쟁 여파, 낙폭은 제한적
13일 코스피가 외국인과 기관 매도세에 3580선에서 거래를 마쳤다. 미중 무역 갈등이 다시 불거지며 하락세를 보였으나 협상 기대감에 낙폭은 제한적이었다. 코스닥은 강보합세로 마감했다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 0.72% 내린 3584.55로 마감했다. 지수는 전장보다 1.68% 빠진 3550.08로 출발해 장중 한때 3522.54까지 밀려났으나 장 후반 낙폭을 일부 만회했다.
외국인과 기관이 각각 8211억원, 4475억원을 팔아치우며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 1조1684억원을 순매수했다.
대부분 업종이 하락 마감했다. 증권(-2.40%) IT 서비스(-1.96%) 전기·전자(-1.41%) 운송장비·부품(-1.38%) 음식료·담배(-1.24%) 운송·창고(-0.91%) 보험(-0.87%) 금융(-0.81%) 제조(-0.74%) 통신(-0.53%) 제약(-0.53%) 등의 순으로 하락폭이 컸다. 반면 금속(5.67%) 기계·장비(2.65%) 오락·문화(2.21%) 건설(0.60%) 화학(0.37%) 등은 올랐다. 변동성지수는 17.28% 상승했다.
미중 무역 분쟁 재점화로 지난 10일(현지시간) 미국 반도체주가 급락하면서 이날 삼성전자(-1.17%)와 SK하이닉스(-3.04%)도 하락세를 면치 못했다. 다만 최근 급등세를 고려했을 때 하락률이 높지 않았다는 것이 증권가 분석이다. 그 외 시가총액 상위 종목 중에서는 한화에어로스페이스(-4.70%) KB금융(-1.06%) 등이 약세로 마감했다. LG에너지솔루션(0.14%) 삼성바이오로직스(0.59%) 두산에너빌리티(4.16%) HD현대중공업(0.39%) 현대차(0.69%) 등은 상승 마감했다.
같은 날 코스닥은 전장보다 0.12% 오른 860.49로 마감했다. 이날 전 거래일 대비 1.60% 하락한 845.76에 출발한 지수는 한때 840.28까지 밀렸으나 반등에 성공하며 상승 마감했다.
개인이 1168억원을 사들이며 회복세를 주도했다. 외국인과 기관은 각각 1006억원, 133억원을 순매도했다.
업종별 차별화 장세가 나타났다. 전기·전자(1.74%) 화학(1.49%) 금융(1.44%) 오락·문화(1.30%) 금속(1.03%) 기계·장비(0.87%) 출판·매체복제(0.56%) 제조(0.55%) 등은 올랐으나 건설(-1.34%) 의료·정밀기기(-1.25%) 통신(-1.21%) 비금속(-1.12%) 제약(-0.69%) 음식료·담배(-0.44%) 운송·창고(-0.44%) IT 서비스(-0.40%) 등은 하락 마감했다.
시총 상위 10개 종목 가운데서는 에코프로비엠(4.90%) 레인보우로보틱스(4.40% ) 에코프로(4.40%) 파마리서치(3.14% ) 리가켐바이오(0.53%) HLB(6.35%) 등이 오른 반면 알테오젠(-3.69%) 펩트론(-4.41%) 에이비엘바이오(-2.56%) 삼천당제약(-2.87% ) 등은 하락 마감했다.
임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "미중 갈등 우려가 예상보다 빠르게 완화될 가능성이 존재하지만, 단기 랠리에 따른 과열 해소 및 물량 소화 가능성도 염두에 둘 필요가 있다"고 짚었다.
권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
