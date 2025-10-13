문체부 '공연예술 지역유통 지원사업' 참여 단체 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 25일까지 예경 플랫폼에서 신청 접수

문화체육관광부는 예술경영지원센터와 함께 오는 25일까지 '2026년 공연예술 지역유통 지원사업'에 참여할 공연단체와 공연시설(서울특별시 제외)을 공모한다고 13일 밝혔다.

공연예술 지역유통 지원사업은 다양한 기초예술 공연이 전국의 문예회관 등 공공 공연장 무대에 오를 수 있도록 지원하는 사업이다. 문체부와 예술경영지원센터는 올해 전국 177개 공연시설에서 223개 작품(공연단체 203개)의 공연을 지원하고 있다. 이를 통해 8월 기준 전국 134개 지역에서 총 714회의 공연이 열렸고 약 14만명이 관람했다.

2026년 지원사업의 신청 대상은 민간 공연단체, 제작 완료 후 유료로 상연된 공연작품, 서울 외 지역 소재 공공 공연시설이다. 지원 분야는 무용, 뮤지컬, 연극, 음악, 전통 등 기초 공연예술 5개 분야다.

지원사업은 문체부와 예술경영지원센터가 단체·작품·시설의 자격 요건을 검토하고 예산을 지원하며, 실제 사업은 공연시설과 공연단체가 공연계약을 체결해 협의·운영하는 형태로 운영된다.

문체부는 2026년 지원사업 공모에서 참여자의 선택권을 확대하고 절차를 간소화했다며 공연단체와 공연시설이 신청 요건을 충족하면 별도의 심의 과정 없이 단체, 작품, 시설별 기준에 따라 총예산 범위 내에서 상호 선택한 공연을 지원한다고 밝혔다. 신청 방식도 달라진다. 기존 '이(e)나라도움'이 아닌, 예술경영지원센터가 새롭게 개발한 공연예술 전용 기업 간 플랫폼 '공연예술유통 파트너(P:art:ner)'를 통해 신청을 받는다. 이 플랫폼은 공연단체와 공연장이 정보를 공유하고 교류할 수 있는 공간으로, 소규모 공연장이나 인지도가 부족한 신생 예술단체도 플랫폼에 단체·작품·시설 정보를 올려 교섭 기회를 넓힐 수 있다. 문체부는 이 플랫폼을 활용함으로써 사업의 효율성과 투명성을 높일 수 있을 것으로 기대한다고 설명했다.

문체부는 사업설명회 일정과 자주 묻는 질문 등 공모에 대한 자세한 내용을 예술경영지원센터 누리집을 통해 추후 안내할 계획이다.





문체부 신은향 예술정책관은 "공연예술 지역유통 지원사업은 우수한 기초예술 작품들이 지역에서 공연될 수 있도록 해 공연단체의 자생력을 높이고 지역민의 문화 향유를 확대하기 위한 사업"이라며 "사업 공모 구조를 효율적이고 투명하게 개편해 더 많은 예술인과 국민에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

