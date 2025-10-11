경찰, 김건희 특검 조사 후 숨진 양평군 공무원 부검한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김건희 여사 의혹과 관련해 특검 조사를 받은 뒤 자택에서 숨진 채 발견된 경기 양평군 공무원에 대해 경찰이 부검을 실시한다.

경기 양평경찰서는 전날 숨진 채 발견된 양평군청 소속 50대 사무관급(5급) 공무원 A씨에 대한 시신 부검을 위한 압수수색(검증) 영장을 발부받아 오는 13일 부검을 실시할 예정이라고 11일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 양평군 양평읍 소재 자신의 아파트 화장실에서 숨진 채 발견됐다. A씨가 출근하지 않고 연락도 받지 않자 동료들이 집으로 찾아간 것으로 알려졌다. 현장에서 타살 혐의점은 발견되지 않았다.

A씨는 김 여사 관련 의혹 중 '양평 공흥지구 개발 특혜' 의혹과 관련해 지난 2일 참고인 신분으로 특검 조사를 받았다. 김 여사 모친인 최은순씨의 가족 회사 ESI&D가 2011~2016년 양평 공흥지구에 아파트 개발사업을 하면서 개발부담금을 내지 않는 등 특혜를 받았다는 내용이다. A씨는 2016년 양평군청에서 개발부담금 관련 업무를 맡았다.

A씨는 유서 형식의 자필 메모를 통해 특검 조사를 받았다는 내용과 함께 조사 과정에서 강압이 있었다는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다. 특검 조사로 괴롭다는 심경도 토로한 것으로 알려졌다.

이에 대해 특검팀은 입장문을 통해 "조사는 강압적인 분위기도 아니었고 회유할 필요도 없었다"고 밝혔다.





경찰은 시신의 상태, 유족 진술, 현장 상황 등을 종합할 때 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 보다 정확한 사인 확인을 위해 부검을 결정한 것으로 전해졌다.





