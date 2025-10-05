오세훈, "한강버스 없는 한강 상상하기 힘들어"…이명박 "꼭 타보겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청계천 20주년 대담서 운항 의지 재확인

이명박 "도시 활용도 높이는 데 도움될 것"

청계천 복원 20주년을 기념해, 복원 사업을 주도했던 이명박 전 대통령과 그 뒤를 이은 오세훈 서울시장이 다시 한자리에 섰다.

이명박 전 대통령과 오세훈 서울시장이 1일 청계광장에서 열린 ‘청계천 복원 20주년 행사’에서 새로운 공공미술 작품의 점등 버튼을 누르고 있다. 연합뉴스

서울시는 지난달 28일 청계재단에서 진행된 '청계천 복원 20주년 특별대담' 영상을 4일 공개했다. 대담은 조수빈 아나운서 사회로 약 40분간 진행됐으며, 청계천 복원 사업의 배경과 도시 정책 전반에 대한 의견이 오갔다.

이명박 전 대통령은 서울시장 재임 시절 추진한 청계천 복원에 대해 "당시 낙후된 도심 환경을 바꾸고 싶었다"며 "자연과 도시의 조화를 시민들에게 되돌려주기 위한 결단이었다"고 회상했다. 복원 추진 과정에서 발생한 갈등에 대해서는 "반대 여론은 대안 제시로 설득했다"고 말했다.

오 시장은 "서울을 방문하는 해외 도시 관계자들이 꼭 방문하는 곳이 청계천과 서울시교통정보시스템 토피스(TOPIS)이고, 청계천 복원의 경우 도심 생태계를 복원한 선례로 꼽힌다"고 평가했다.

한강버스 운항 중단에 대한 언급도 있었다. 오 시장은 "청계천 없는 서울을 상상하기 어렵듯, 2~3년 후엔 한강버스 없는 한강도 상상하기 힘들 것"이라고 말했다. 일시 중단에 대해서는 "시행착오를 인정하고 바로잡는 과정"이라고 설명했다.

이 전 대통령도 "한강 같은 넓은 강에는 배가 필요하다"며 "한강버스 재운항이 시작되면 이용하겠다"고 했다. 배 운항을 통해 기술 개발과 도시 활용도를 높일 수 있다는 견해도 덧붙였다.

오세훈 서울시장과 이명박 전 대통령 청계천 복원 20주년 기념 특별대담 영상이 4일 서울시장 공식 누리집(mayor.seoul.go.kr) 등에 공개됐다. 서울시

도시브랜드 관련 발언도 나왔다. 오 시장은 "외국인이 서울을 투자, 거주, 관광 대상으로 인식할 수 있도록 하는 게 중요하다"고 했고, 이 전 대통령은 "도시 브랜드가 올라가면 관광과 투자, 고용으로 이어진다"고 했다.

대담 중에는 K팝을 배경으로 한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'도 언급됐다. 이 전 대통령은 "이런 콘텐츠가 서울의 이미지를 전 세계에 자연스럽게 각인시킨다"며 콘텐츠 산업의 중요성을 강조했고, 오 시장도 "세계인이 서울의 라이프스타일을 경험하게 되는 계기"라고 덧붙였다.

이 전 대통령은 현 정부의 소비쿠폰 정책을 겨냥한 발언도 했다. "현금을 주는 방식은 통치하기는 쉬워도 진정한 애정이라고 보긴 어렵다"고 말했다.





전체 대담 영상은 서울시장 공식 홈페이지와 라이브서울 사이트에서 확인할 수 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

