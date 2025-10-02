40대 고위험 산모, 순천향대 천안병원서 결혼 18년 만에 첫 출산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

퇴원에 앞서 기념촬영한 유경희 씨 가족과 의료진. 순천향대 천안병원

40대 여성이 결혼 18년 만에 건강하게 딸을 출산해 화제다.

2일 순천향대학교 부속 천안병원에 따르면 주인공은 유경희씨(44, 여)와 신동석씨(52, 남)사이에서 태어난 찰떡순(태명, 여) 가족이다. 엄마의 태몽에 나온 '찰떡'과 딸을 상징하는 '순'을 붙여 '찰떡순'이란 태명을 지었다.

아기 찰떡순은 지난 9월 25일 오전 8시 5분 순천향대천안병원에서 2.2㎏으로 우렁찬 울음소리와 함께 건강하게 태어났다.

첫 아기를 분만한 유경희씨의 지난 과정은 매우 힘들었다. 2007년 결혼해 9년만에 임신에 성공했지만 3개월만에 하늘나라로 떠나보내는 아픔을 겪는 등 지금까지 50여회의 시험관 시술과 4번의 유산을 겪었다.

유경희씨 가족은 아기를 품에 안고 싶다는 간절한 소망을 포기하지 않던 중 올해 초 또 한 번의 기적이 찾아왔다. 하지만 임산부로서 적지 않은 나이와 자궁근종, S단백 결핍, 그리고 태아에게 혈류, 영양소 등의 공급이 안되는 항인지질항체증후군 등을 앓고 있었다.

아기를 지키겠다는 산모와 가족들의 필사적인 노력, 병원 의료진의 헌신으로 인해 마침내 그토록 꿈에 그리던 첫 아기를 건강하게 낳을 수 있었다.

찰떡순 엄마 유경희씨는 "그동안 세상과 담을 쌓고 지낼 정도로 너무 힘들고 간절한 시간을 보냈는데 지금은 하루 하루가 매일 꿈만 같다"면서, "난임으로 힘든 시간을 보내는 가족들에게 희망을 주고 싶고, 무엇보다 늘 친절하게 최선을 다해 준 순천향대천안병원 의료진에게 너무 감사하다"고 말했다.





산부인과 김윤숙 교수는 "찰떡순의 탄생에 동행할 기회가 되어 감사하고, 행복한 가정을 만들어 주는 일에 도움이 돼 기쁘다"며, "앞으로도 고위험 임산부들의 건강한 출산을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

