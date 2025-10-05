본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

세계 3위 산유국인데…러, 휘발유 수출금지에 배급까지 하는 이유[시사쇼]

이현우기자

입력2025.10.05 06:30

시계아이콘03분 13초 소요
언어변환 뉴스듣기

우크라 정유공장 공습에 휘발유 부족
국제유가 반등세…국제정세에도 영향





■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트

■ 연출 : 이미리 PD

■ 출연 : 이현우 기자


러시아가 세계 3위의 산유국임에도 불구하고 심각한 휘발유 부족 사태를 겪으며 휘발유 배급을 시작했다. 우크라이나의 드론 공습으로 정유공장과 송유관 시설이 큰 피해를 입으면서 휘발유 공급에 차질이 빚어진 것으로 분석된다. 러시아 정부가 연말까지 휘발유 및 경유 수출을 금지하면서 그동안 하락세를 보이면 국제유가도 반등하기 시작했다. 러시아의 휘발유 공급 사태가 장기화 될 경우 우크라이나 전쟁은 물론 국제정세에도 큰 영향을 끼칠 것으로 예상되고 있다.

러, 연말까지 휘발유 금수조치…배급제까지 실시
세계 3위 산유국인데…러, 휘발유 수출금지에 배급까지 하는 이유[시사쇼] 지난달 26일(현지시간) 러시아 니즈니노브고로드 지역의 한 주요소에서 주유기에 휘발유가 없다는 내용의 표지를 붙인 모습. 로이터연합뉴스
AD

러시아 내 휘발유 부족 문제는 매우 심각한 수준으로 알려졌다. 현재 휘발유 가격이 매주 30%씩 급등하고 있으며, 전국의 주유소마다 미리 기름을 넣으려는 차량들이 장사진을 이루고 있다. 우크라이나 군이 전방과 후방을 가리지 않고 러시아 전국의 정유공장과 송유관을 드론으로 집중 공격하면서 휘발유와 경유 공급량이 급격히 감소한 것이 주요 원인으로 지목된다.


특히 우크라이나 드론 공격의 주요 타깃이 된 크림반도 지역은 전체 주유소의 절반 이상이 문을 닫은 것으로 전해졌다. 기름 자체가 없어진 상황에서 지역 정부는 1인당 휘발유 판매량을 제한하기 시작했고, 일부 지역에서 배급제까지 실시하면서 지역주민들의 반발이 거세지고 있다.


러시아 정부가 공식적으로 밝힌 휘발유 부족 사태는 지난달 초부터 시작됐다. 거의 두 달 가까이 이어지고 있는 상황에서 수급 문제가 해결되기는커녕 점점 더 심화되면서 주민들의 불만이 커지고 있다. 지난달 러시아 정부는 휘발유 수급 부족 문제를 9월 안에 해결하겠다며 국민들에게 조금만 참아달라고 발표했지만, 상황이 오히려 더 악화되자 국민들은 정부의 말을 더 이상 믿지 않는 상황이 됐다.


러시아 정부는 처음에 한두 개 지역에서 수급 문제가 발생했다가 전국으로 확대되자 당황한 모습을 보이고 있다. 이례적으로 휘발유와 경유 수출 금지를 연말까지 이어가겠다고 밝히면서, 4개월 이상 수출이 금지되는 사태에 이르렀다.


러시아는 석유 생산량이 미국, 사우디에 이어 세계 3위이며, 정유량도 중국, 미국 다음으로 세계 3위를 차지하고 있다. 휘발유와 경유 수출은 대러 제재 상황에서도 비교적 느슨했던 분야로, 여러 나라로 지속적으로 수출하고 있었다. 그러나 이번에 정유공장들이 대거 공격을 받으면서 전쟁 재정 대부분을 지탱하던 정유 수출이 어려워진 상황이다. 연말까지 수출 금지령이 내려진 만큼 앞으로 전쟁 재원을 마련하기가 쉽지 않을 것으로 보이며, 이에 따라 우크라이나 전쟁에서 러시아 군의 파상 공세가 주춤해질 것이라는 분석도 나온다.

러 정부, "휘발유 부족은 수급문제"…조만간 해결한다고만 답변
세계 3위 산유국인데…러, 휘발유 수출금지에 배급까지 하는 이유[시사쇼] AFP연합뉴스

러시아 당국은 이번 휘발유 수급 사태의 주요 원인을 일시적인 공급 문제라고만 밝히고 있다. 우크라이나 드론 공격 때문이 아니라 유통 과정에서 중간 상인들이 농간을 부리거나 일시적인 공급 문제가 누적됐다는 식으로 설명하고 있지만, 러시아 국민들은 점차 이를 믿지 않기 시작했다.


러시아의 정유공장과 휘발유 공급 업체 대부분은 국영 기업이다. 유통 과정에서 중간 상인들이 농간을 부렸다는 설명은 결국 정부가 기름을 빼돌렸다는 의미가 되기 때문에 오히려 정부 스스로 잘못을 인정하는 셈이 됐다. 그럼에도 우크라이나 드론 때문이라고 발표하기 어려운 이유는 푸틴 대통령의 입장 때문인 것으로 알려졌다.


블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과 알래스카에서 회담을 마치고 돌아온 후 우크라이나 전쟁이 끝났으며 러시아가 승리했다고 선언했다. 대내적으로는 전쟁이 곧 끝날 것이라는 분위기가 형성됐고, 러시아 정부는 점령지를 모두 차지했으며 러시아가 엄청난 이득을 볼 것이라고 광고해왔다. 이런 상황에서 우크라이나 드론이 러시아 전국을 여전히 공격하고 있으며, 특히 정유공장과 송유관이 계속 파괴돼 휘발유 대란이 발생했다고 발표하기는 매우 어려운 처지다.


정부가 공식적으로 솔직한 발표를 하지 않고 대응책도 제대로 내놓지 않자, 러시아 국민들은 정부가 계속 속이려 한다며 불만을 키우고 있다. 푸틴 대통령이 큰소리를 쳤지만 현실은 다르게 돌아가면서 이를 공개적으로 인정할 수 없는 상황에 놓인 것이다.

다시 올라가는 국제유가…국제정세에도 영향 예상
세계 3위 산유국인데…러, 휘발유 수출금지에 배급까지 하는 이유[시사쇼] 로이터연합뉴스

러시아에서 발생한 휘발유 대란은 국제 유가에도 영향을 미치고 있다. 산유와 정유 모두 3위 대국인 러시아의 휘발유 대란으로 국제 유가가 급등하고 있다. 지난달 중순까지 60달러 초반까지 내려갔던 서부 텍사스산 원유 가격이 다시 65달러선으로 뛰어올랐고, 앞으로 70달러 선으로 상승할 것이라는 우려가 나오고 있다.


미국과 중국이 정유 면에서 1, 2위이지만 이들 국가의 정유공장에서 나오는 기름은 대부분 내부에서 소비된다. 반면 러시아는 자국에서 쓰는 것보다 수출을 더 많이 하고 있어, 러시아 정유 수출이 금지되면 다른 나라에도 큰 타격을 준다. 러시아의 휘발유 부족 상황이 장기화돼 정유 수출 금지 기간이 더 길어지면 석유 시장에 더 큰 영향을 끼칠 것으로 우려되고 있다. 한동안 우크라이나 전쟁도 휴전 분위기가 조성되고 중동 지역에서도 평화적 합의가 기대되면서 국제유가가 하락세를 보였지만, 이번 사태를 맞이하며 부담이 커지고 다시 반등할 것으로 전망된다.


이번 러시아의 휘발유 사태는 트럼프 대통령의 발언에도 영향을 끼친 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 최근 러시아를 종이 호랑이라고 표현하며 그동안 한 번도 하지 않았던 강경 발언을 내놨다. 이 발언을 두고 트럼프 대통령이 러시아와 지지부진해진 휴전 협상을 더 강하게 이끌어내기 위해 압박성 발언을 했다는 해석과 함께, 전쟁이 더 장기화될 것을 염두에 두고 우크라이나 지원을 강화하려는 것이라는 분석이 나온다.


이 발언 이후 미국 정부는 중거리 순항 미사일인 토마호크 미사일을 우크라이나에 지원할지 검토하겠다고 밝혔다. 토마호크 미사일은 사거리가 2000km가 넘어 러시아 전방과 후방 지역 전체를 타격할 수 있어 러시아에게는 큰 위협이 될 수 있는 무기다.


다만 트럼프 대통령이 발언과 정책을 자주 바꾸는 만큼 이 기조가 얼마나 갈지는 미지수다. 그러나 우크라이나 전쟁 휴전은 거의 엎어진 것이 아니냐는 이야기가 나오고 있다. 유럽 전선에서 정체가 한동안 이어질 것으로 예상되면서 동북아시아에도 영향을 끼칠 것이라는 전망도 제기된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

10월 경주에서 열리는 아시아 태평양 경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 있어 이 영향이 더욱 주목받고 있다. 트럼프 대통령과 시진핑 중국 주석이 만날 예정인 이 회의에서 우크라이나 전쟁이 중요한 주제 중 하나로 언급될 것으로 예상된다. 중국은 여전히 러시아의 경제적 배후 역할을 하고 있으며, 특히 러시아 석유 수입과 대러 제재로 막힌 전략 자원을 러시아에 계속 수출하는 주요 전쟁 지원 국가다. 미국 정부 입장에서는 기존보다 더 강력한 합의를 이끌어내기 위해 중국에 대해 양보하거나 압박하는 등 여러 회유책이 나올 것으로 예상된다.


세계 3위 산유국인데…러, 휘발유 수출금지에 배급까지 하는 이유[시사쇼]



이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.10.0210:37
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)
    국내 대학 경쟁력 확보, 가장 필요한건 재정 지원(21)

    정대화 전 국가교육위원회 상임위원(전 상지대 총장)은 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "국내 대학들이 경쟁력을 갖추기 위해 가장 필요한 것은 재정 지원"이라고 강조했다. 정 전 상임위원은 "국정 전반 어디에도 '재정 투입' 없는 혁신은 없다"며 "고등교육(대학) 혁신을 위해서는 고등교육 재정이 경제협력개발기구(OECD) 평균 수준은 돼야 한다"고 말했다. 그는 "한국의 고등교육 진학률은 75%, OECD 평균은 45%"라면서 "진학률

  • 25.10.0207:03
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)
    이덕난 대한교육법학회장 "교육의 형평성과 수월성, 헌법적 가치서 조화 이뤄야"(20)

    대한민국 헌법 제31조는 '모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다'고 규정한다. 이 조항은 교육의 기회가 누구에게나 열려 있어야 한다는 점에서 '형평성', 개인이 최대한 능력을 발휘할 수 있도록 교육받을 권리를 존중해야 한다는 점에서 '수월성'의 가치를 동시에 담고 있다. 그러나 현실에서는 이 둘을 조화롭게 구현하지 못하고 있다. 교육계에서는 "'형평성'과 '수월성'을 헌법적 가치 안에서 균형 있게

  • 25.10.0207:02
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)
    韓과 달리, 하버드 만점자도 결정적으로 '이것' 부족하면 의대 탈락입니다 (19)

    한국 의대 입학이 대학수학능력시험(수능) 점수에 따라 결정되는 것과 달리 미국 의대 입시에서는 성적이 모든 것을 판가름하지 않는다. 의학전문대학원 시스템으로 운영되는 미국 의대는 학부 학점(GPA), 의대입학시험(MCAT) 점수와 함께 전인적 평가(Holistic review)를 통해 이타적 의료를 실천할 수 있는 사람인지를 확인해 선발한다. 의대 지원자는 AMCAS라는 지원서, 각 의대에서 보내오는 2차 지원서를 작성해 자원봉사·연

  • 25.10.0207:01
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)
    김준혁 의원 "사립대 비리 자정노력, 사회적 신뢰 회복해야"(18)

    "'초일류 대학'으로 가기 위해서는 사립대학의 구조 개선이 필요하다." 국회 교육위원회 김준혁 더불어민주당 의원은 2일 아시아경제와의 서면 인터뷰에서 "사학 운영을 통해 권력과 이권을 얻으려는 몰지각한 집단이 득세할수록 대학은 제 역할을 하기 어렵다"며 "정부 지원을 무작정 늘릴 수 없는 만큼, 사립대학이 스스로 교육·연구 중심의 실력을 길러야 한다"고 강조했다. 올해 교육부 감사에서도 대학 현장의 민낯이 드러났

  • 25.10.0207:00
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)
    송길영 작가 "암기 공부 더는 안 통해…AI시대 인재 길러내야"(17)

    "평가를 위한 평가, 변별력을 위한 변별력의 시험들이 더이상 유효하지 않다는 점을 받아들여야 한다." 빅데이터 전문가 송길영 작가는 2일 아시아경제와의 인터뷰에서 "실제로 선발을 위한 공부가 현실을 살아가기 위한 공부와 일치하지 않을 경우가 많다"며 이같이 밝혔다. 그는 이 같은 문제의 원인을 '선발'을 위해 발전해온 한국 교육의 한계에서 찾았다. 상식과 소양을 위한 공부가 아닌 변별력을 위한 공부, 시험을 위한 공

기획
혁신의 심장, 기업연구소
  • 25.10.0208:28
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝
    "우리는 30일 후 망한다"…무수한 실패 돌파하고 '초일류 기업' 우뚝

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0208:20
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소
    시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0207:54
    NASA가 스페이스X 키운 비결
    NASA가 스페이스X 키운 비결

    편집자주성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 기업들이 보유하고 있는 연구소들은 한때 우리 경제의 심장이었다. 하지만 더 이상 기업 연구소가 무엇을 들여다보고 있는지 관심을 기울이는 시선은 없다. 미국 IT업계의 맹주인 IBM은 '잃어버린 10년'을 딛고 부활했다. 핵심적인 비결에는 연구소 재건이 있다. 국내 굴지 대기업의 창업주들은 과거 '기술보국'을 이구동성으로 외쳤다. 산업계

  • 25.10.0108:34
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리
    현대차 남양연구소, 글로벌 빅3 추격의 실마리

    배터리를 싣고 다니는 전기차는 무겁다. 그러다 보니 민첩성이 떨어질 수밖에 없다. 현대자동차는 이러한 통념을 깨기 위해 '더 작고, 더 민첩한' 전기차를 연구하고 있다. 아이오닉 5 N(3000㎜·2200㎏)보다 길이를 300㎜ 이상 줄이고 무게는 320㎏ 낮추는 것이다. 차체가 가벼워졌으나 최고출력은 650마력으로 아이오닉 5 N과 같게 구현해 레이싱카만큼 날렵한 움직임과 극적인 드라이빙이 가능하다. 현대차가 개발 중인 롤링랩

  • 25.10.0108:24
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다
    삼성종합기술원, '반도체코리아' 씨앗을 뿌리다

    2027년이면, 삼성종합기술원이 세워진 지 40년이 된다. 사람의 나이로 따지면, '불혹'의 나이. 세월을 통해 쌓은 능력으로 어떤 것에도 좌고우면하지 않을 시점에 이르렀지만, 지금의 삼성종합기술원의 위상은 예전 같지 않다는 평가가 지배적이다. 1987년 10월22일 삼성은 총 1250억원을 투입해 종합기술원을 세웠다. 경기도 용인군 기흥읍(지금의 경기도 용인시 기흥구) 반도체 공장 근처에 자리했다. 누구도 만들지 못한 반도체

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.2206:15
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬

    "미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은

  • 25.09.2206:14
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫

    "향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될

  • 25.09.2206:13
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪

    미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는

  • 25.09.2206:12
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩

    미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때

  • 25.09.1906:14
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨

    도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기