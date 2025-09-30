이천시, 생활지리정보포털 개편 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사용자 환경 개선…공공데이터·생활정보 확대

경기도 이천시는 시민 생활 편의를 한층 높이기 위한 생활지리정보 포털 고도화 사업을 마무리하고 29일부터 정식 서비스를 개시한다고 30일 밝혔다.

이번 개편을 통해 이천시는 모바일 환경에서 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 개선하는 한편, 공공데이터와 분야별 생활밀착형 정보를 강화했다고 설명했다.

개편된 포털에서는 ▲토지정보 ▲생활·문화관광·재난안전시설 정보 ▲연도별 항공사진 ▲공약지도 ▲건설공사 알림 ▲가상현실(VR)·드론영상 정보 ▲통계지도 ▲일자리맵 ▲지도 다운로드 등을 종합적으로 제공한다. 특히 시민들은 건설공사 알림 서비스를 통해 관내 공사 현황을 한눈에 파악하고, 각종 생활·문화시설 정보도 지도에서 직관적으로 확인할 수 있다.

시는 생활지리정보 포털의 이용자 만족도 조사를 통해 시민 의견을 반영한 추가 서비스 개발과 품질 고도화에 힘쓸 방침이다.





시 관계자는 "앞으로도 시민들이 생활지리정보 포털을 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 지속해서 개선할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

