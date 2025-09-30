명륜진사갈비, 동남아 공략 본격화…필리핀 9호점 성공적 안착

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜명륜당이 운영하는 대한민국 대표 숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 지난 9월 5일 필리핀 케손시티 게이트웨이몰(Gateway Mall)에 9호점을 정식 오픈하며 동남아 시장 진출에 박차를 가하고 있다고 30일 밝혔다.

이번에 문을 연 게이트웨이몰점은 필리핀 MRT와 LRT의 환승역이 위치한 핵심 상권에 자리 잡고 있다. 몰 내부에는 대형 콘서트장과 스포츠 경기장이 함께 있어 유동인구가 풍부하며, 직장인과 가족 단위 고객이 고르게 방문할 수 있는 입지적 장점을 갖추고 있다.

특히 매장 인근에는 BPO(해외 아웃소싱 기업) 콜센터가 밀집해 있어 평일에는 직장인 회식 수요, 주말에는 가족 단위 방문객이 안정적인 매출을 이끌 것으로 기대된다. 게이트웨이몰점은 약 85평 규모로 운영시간은 일요일부터 목요일까지 오전 10시부터 오후 10시, 금·토요일에는 오후 11시까지다.

명륜진사갈비 관계자는 "필리핀 외식시장의 성장세를 현장에서 직접 체감하고 있으며, 이번 출점을 통해 더 큰 가능성과 발전 여지를 확인했다"며 "현재 여러 지역 몰 담당자들과 협의를 진행하고 있어 조건이 맞는다면 추가 출점도 계획하고 있다"고 밝혔다.





명륜진사갈비 가맹본사는 ㈜명륜당은 이번 출점을 직영 형태로 운영하며, 브랜드 인지도 강화와 현지 시장 활성화를 동시에 꾀하고 있다. 필리핀 내 9호점까지의 성공적 출점을 발판 삼아 향후 동남아 전역으로 확장세를 이어갈 계획이다.





