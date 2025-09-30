91대 1, 입사 바늘구멍인 곳도… 부산시 공공기관 평균경쟁률 33.2대 1

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하반기 공공기관 직원 통합 필기시험



17개 기관 194명 모집, 6431명 지원

부산경제진흥원이 91.8대 1을 기록하는 등 부산시 공공기관 모집 평균 경쟁률은 33.2대 1로 올해도 공공기관 입사 열기가 후끈 달아올랐다.

부산시가 올해 하반기 공공기관 직원 통합 필기시험 원서 접수 결과를 30일 내놨다. 17개 공공기관에서 194명을 뽑는 데 6431명이 몰리면서 평균 경쟁률은 33.2대 1을 기록했다. 원서 접수는 지난 19일부터 25일까지 진행됐다.

가장 경쟁률이 높았던 곳은 부산경제진흥원으로 4명 모집에 367명이 지원해 91.8대 1을 나타냈다. 이어 부산사회서비스원 82대 1(3명 모집, 246명 지원), 부산교통공사 76대 1(37명 모집, 2813명 지원), 부산기술창업투자원 59.5대 1(4명 모집, 238명 지원), 부산신용보증재단 51.5대 1(6명 모집, 309명 지원) 순이었다.

부산도시공사 15.3대 1, 부산관광공사 18.2대 1, 부산시설공단 13.6대 1, 부산환경공단 13.2대 1, 부산연구원 31대 1, 부산여성가족과 평생교육진흥원 27대 1, 부산정보산업진흥원 35대 1, 부산글로벌도시재단 21대 1, 부산디자인진흥원 16.4대 1, 영화의전당 11.7대 1, 부산과학기술고등교육진흥원 30.8대 1, 부산문화회관 44.6대 1도 치열한 경쟁률을 보였다.

필기시험은 오는 10월 25일 오전과 오후로 나눠 치러진다. 시험장소와 시간은 10월 17일 통합채용 누리집을 통해 공지된다. 합격자는 11월 5일 오후 2시에 발표되며 이후 인성 검사와 기관별 서류심사, 면접시험이 이어진다.





김경태 시 기획조정실장은 "올해 하반기에도 다양한 분야에서 많은 인재가 지원한 만큼 시험 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

