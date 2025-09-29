美 관세 대응 위한 의약품 수출기업 긴급 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부·산업부, 대미 수출기업 지원 필요사항 등 의견 수렴

보건복지부와 산업통상자원부는 29일 미국 관세 정책에 대응하고자 SK바이오팜, 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스, 대웅제약, 셀트리온 등 의약품 수출 기업들과 긴급 간담회를 열었다고 밝혔다.

이날 간담회는 미국 관세 부과 동향에 따른 기업들의 애로를 듣고 실질적인 정부의 기업 지원 방안을 모색하고자 마련됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 25일(현지시간) 소셜미디어를 통해 미국 내 제약공장을 짓고 있거나 착공 중이지 않은 한 다음 달 1일부터 의약품에 100% 품목 관세를 부과하겠다고 밝혔다.

이에 앞서 정부는 이달 3일 관계부처 합동으로 미국의 관세 협상 후속 지원 대책을 내놓고, 관세 피해 기업들의 경영 안정화를 위해 13조6

000억원의 긴급 경영 자금과 역대 최대인 270조원의 무역 보험을 공급하기로 했다. 또 물류비 지원을 기존 3000만원에서 6000만원으로 2배 확대하고, 바이오헬스 산업의 세계 진출을 위한 수출 특화 지원 예산 349억원을 내년도 정부안에 반영해 미국 관세 부과 등 어려운 대외 여건을 겪는 수출 업계를 지원할 계획이다.

정부는 범부처 바이오헬스 분야 수출 피해 지원체계를 활용해 관세에 따른 피해 사례를 파악한 후 필요한 지원이 가능한 기관으로 기업들을 연계하고 있다. 9월 현재 한국보건산업진흥원에서 11건, 코트라(KOTRA)에서 56건의 상담이 이뤄졌다.

이날 간담회에 참석한 기업 관계자들은 미국 정부의 품목관세 부과 시 기업 부담 증가, 수출 경쟁력 약화 등을 우려하며 미국 시장 진출 지원 확대 및 수출국 다변화 전략 지원 등 정부에 적극적인 지원을 요청했다.





정은영 복지부 보건산업정책국장은 "대외적인 위기 속에서도 의약품 수출 호조세를 이어갈 수 있도록 민관이 협력해 관세 대응에 역량을 결집하겠다"고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

