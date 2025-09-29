네이버 '컬리N마트', 추석 연휴에도 '새벽배송' 서비스 유지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7일 하루 제외, 선물세트·신선식품 배송

연휴 후반 6일부터 '리프레시 위크' 프로모션

네이버가 컬리N마트에서 추석맞이 프로모션을 진행하고, 연휴 기간에도 새벽배송을 운영한다고 29일 밝혔다.

네이버는 컬리N마트를 통해 추석 선물세트와 명절 상차림 상품을 특가로 추석맞이 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 9월 29일부터 시작되며, 추석 연휴를 앞둔 고객들이 택배 마감 걱정 없이 새벽배송으로 명절을 준비할 수 있도록 마련됐다.

네이버는 오는 3일부터 최대 10일간 이어지는 추석 연휴에도 사용자들이 배송 걱정 없이 명절 선물과 상차림을 준비할 수 있도록 새벽배송을 제공한다. 전날 오후 11시까지 주문하면, 연휴 기간에도 새벽배송을 통해 다음 날 아침까지 안정적으로 받을 수 있다. 10월 7일에는 배송이 중단된다. 추석 전 마지막 새벽배송을 원한다면 5일 오후 11시까지 주문해야 추석 당일인 6일 아침에 받을 수 있다.

프로모션에는 컬리 단독 상품 브랜드 '컬리스'의 ▲1++ 한우 선물세트 ▲옥돔·갈치·민어굴비로 구성한 고급 수산물 세트 등 10만 원 대의 프리미엄 선물부터 ▲오설록 쿠키 ▲하루 건강견과 등 1~2만 원 대의 실속형 선물세트까지 다양한 가격대의 상품이 준비됐다.

또 네이버 스마트스토어 인기 상품을 모은 'N+셀렉션'을 통해 ▲선미한과의 유과·약과 세트 ▲도라치청년의 도라지정과 등도 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

추석 상차림을 위한 장보기 상품도 풍성하다. 명절 나물과 모둠전, 갈비찜, 잡채를 비롯해 제수용 황태포, 돌문어, 송편, 과일 등 조리와 보관 부담을 줄여주는 상품들이 새벽배송으로 제공된다.

네이버는 컬리N마트를 자주 사용하는 단골들이 이번 명절에도 질 좋은 상품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 구매 금액에 따라 최대 1만5000원의 할인을 받을 수 있는 5~10% 할인 쿠폰 4종을 지급한다.

연휴 후반인 10월 6일부터 12일까지는 '리프레시 위크' 프로모션을 통해 간편하게 즐길 수 있는 먹거리를 할인 판매한다. 기름진 명절 음식에 물린 고객들을 위해 떡볶이, 쭈꾸미볶음 등 매콤한 음식부터, 샐러드·베이커리·커피 등 브런치 상품, 고단백 저칼로리 건강식까지 폭넓게 구성했다. N+셀렉션 상품 전용 10% 할인 쿠폰과 더불어 최대 5000원 쿠폰 혜택이 제공된다.





김평송 네이버 E-KAM1 리더는 "사용자들이 추석 연휴 기간 컬리N마트를 통해 선물 세트부터 명절 상차림까지 다양한 상품을 배송 걱정 없이 새벽배송으로 준비할 수 있길 바란다"며 "앞으로도 간편하고, 신뢰할 수 있는 프리미엄 장보기 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

