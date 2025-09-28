작년 12월 결혼 전가람, 마지막 홀 우승 버디

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대해상 최경주 인비테이셔널 FR 2언더파

작년 6월 KPGA 선수권 이후 통산 4승째

김백준과 이태훈 공동 2위, 최승빈 4위

전가람이 통산 4승을 수확했다.

28일 경기도 여주 페럼클럽(파72·7330야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널(총상금 12억5000만원) 4라운드에서 2언더파 70타를 작성해 1타 차 역전 우승(14언더파 274타)을 거뒀다. 지난해 6월 KPGA 선수권 이후 1년 3개월 만에 투어 4승을 달성했다. 작년 12월 결혼한 전가람은 우승 상금 2억5000만원을 받았다.

전가람 1타 차 2위에서 출발해 버디 4개와 보기 2개를 엮었다. 이날 경기는 비 때문에 오전 10시 40분부터 낮 12시 30분까지 1시간 50분간 중단되며 진행에 차질을 빚었다. 경기 막판까지 전가람, 김백준, 이태훈이 13언더파로 공동 선두를 달리고 있었기 때문에 자칫하면 우승자가 정해지지 않을 수도 있었다.

전가람이 현대해상 최경주 인비테이셔널 4라운드 6번 홀에서 티샷을 하고 있다. KPGA 제공

일몰 시각이 저녁 6시 19분이었고, 전가람이 마지막 홀 그린에 올라온 시간이 오후 6시 3분 정도였다. 3명이 연장에 들어가면 경기 진행이 어려울 수 있는 상황이었다. 연장전 기운이 감도는 듯했으나 전가람은 18번 홀(파5)에서 약 2.5ｍ 버디 퍼트를 넣고 연장전을 기다리던 이태훈과 김백준을 실망하게 만들었다.





김백준과 이태훈(캐나다)은 공동 2위(13언더파 275타)를 차지했다. 최승빈 4위(12언더파 276타), 송민혁과 김우현은 공동 5위(11언더파 277타)다. 전날 선두였던 김종학은 8타를 잃고 공동 19위(5언더파 283타)로 떨어졌다. 제네시스 포인트와 상금 1위 옥태훈 공동 42위(이븐파 288타), 지난해 이 대회 우승자 이수민은 공동 59위(7오버파 295타)에 그쳤다. 호스트인 최경주는 전날 컷 탈락했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

