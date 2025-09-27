메르세데스-벤츠 'CLE' 라인업 완성…고성능 AMG 쿠페 등장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고 449마력…저공해차량 2종

리미티드 에디션 15대 한정 판매

메르세데스-벤츠 코리아는 CLE 고성능 쿠페 모델 '메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페'를 출시하고 이를 기념해 리미티드 에디션을 선보인다.

메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페. 메르세데스-벤츠

CLE 쿠페는 고성능 브랜드 메르세데스-AMG의 독보적인 드라이빙 퍼포먼스를 더한 고성능 2-도어 쿠페다. 지난해 '메르세데스-벤츠 CLE 쿠페' 및 '카브리올레'를 선보이고, 2월 고성능 오픈톱 '메르세데스-AMG CLE 카브리올레'를 출시한 후 이번 CLE 쿠페 출시로 CLE 전 모델 라인업을 완성했다. CLE 쿠페 및 카브리올레는 올해 1~8월 2215대 판매, 약 35%의 시장 점유율을 기록하고 있다.

CLE 쿠페는 3.0ℓ 직렬 6기통 엔진(M256M)을 탑재해 최고 출력 449마력(ps)과 최대 토크 57.1kg.m의 퍼포먼스를 발휘한다. 2세대 통합 스타터 제너레이터를 통해 시동 시 최대 17kW의 힘을 추가로 제공한다. 짧은 변속 시간, 빠른 반응, 더블 디클러치 기능 등이 특징인 AMG 스피드시프트 TCT 9G 변속기와 결합, 저공해차량 2종 인증 획득으로 혼잡 통행료 및 공영주차장 주차요금 감면 등의 혜택도 제공한다.

다양한 노면 상황에서도 최적의 접지력과 높은 주행 안전성을 제공하는 가변식 사륜구동 AMG 퍼포먼스 4MATIC+, 각 휠의 댐핑을 주행 및 도로 상황에 맞게 조정해 뛰어난 핸들링과 높은 수준의 승차감을 제공하는 AMG 라이드 컨트롤 서스펜션, 최대 2.5도의 뒷바퀴 조향각을 지원하는 리어 액슬 스티어링이 기본 적용됐다.

또 엔진, 변속기, 서스펜션 및 스티어링 반응 등을 조절할 수 있는 AMG 다이내믹 셀렉트도 탑재됐다.

메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페. 메르세데스-벤츠

내부는 파워 레드와 블랙 컬러의 조합으로 강인한 인상을 강조한다. 투톤 나파 가죽을 적용한 헤드레스트 일체형 스포츠 시트가 적용됐으며, 12.3인치 디지털 계기판과 운전자 중심의 11.9인치 세로형 LCD 중앙 디스플레이로 다양한 정보를 한눈에 알려준다.

3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템이 탑재, 국내외 애플리케이션을 즐길 수 있다. ▲무선 애플 카플레이 및 안드로이드 오토 ▲하이패스 결제 금액 및 잔액을 중앙 디스플레이에 표시해주는 톨 정산 시스템 ▲앞좌석 통풍 및 열선 시트 ▲열선 스티어링 휠 및 온열 윈드 스크린 워셔 시스템 등이 기본 제공된다.

메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 쿠페 리미티드 에디션. 메르세데스-벤츠

리미티드 에디션은 마누팍투어 컬러를 기반으로 포인트 컬러와 리미티드 전용 옵션이 더해진다. 마누팍투어 그라파이트 그레이 마그노 컬러에 노란색 라인과 AMG 레터링 필름을 적용해 스포티하면서도 젊은 감각을 표현했다. 20인치 단조 휠 테두리에도 노란색 포인트를 더하고 회색 브레이크 캘리퍼로 우아함을 살렸으며, 인테리어에는 블랙 나파 가죽과 노란색 스티치·벨트를 조합했다. 총 15대 한정 판매된다.





CLE 쿠페 일반 모델과 리미티드 에디션의 국내 가격은 각각 1억770만원, 1억3130만원(부가세 포함 및 개별소비세 인하분 반영)이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

