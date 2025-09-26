홍준표, 李 대통령 북핵정책에 "김정은 핵 포기할 바보 아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"김정은 핵 포기 없다" 핵균형 필요성 주장

"핵인질 국가로 전락할 수 있어" 강력 비판

홍준표 전 대구시장이 이재명 대통령의 북핵 정책에 대한 비판을 쏟아냈다.

홍준표 전 대구시장. 아시아경제DB

홍 전 시장은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "이재명 대통령의 북핵 정책에 나는 우려를 금할 수 없다"며 "핵고도화 중단, 핵전력 감축, 핵폐기라는 3단계 프로세스는 현실적이지 않을 뿐 아니라 북한과 미국 잘못된 메시지를 줄 수 있다"라고 주장했다.

그는 "김대중 전 대통령의 대북퍼주기 햇볕정책으로 북한 핵개발을 도와준 것에 못지 않는 잘못된 정책"이라며 "대한민국은 김정은의 핵 인질국가로 전락할 수 있다"고 지적했다. 이어 김정은 정권이 핵을 포기할 가능성은 없다며 "핵개발의 목적은 독재 체제를 유지·강화하는데 있으며 그걸 내려놓는 순간 체제는 붕괴한다"고 주장했다. 그러면서 "남북핵균형 정책이 북핵정책의 유일한 해법"이라고 강조했다.

홍 전 시장은 최근 폴란드가 프랑스와 협력해 핵개발에 나서고 미국이 이를 묵인한 사례를 거론하며 "지금이야말로 남북 핵균형을 이룰 절호의 기회"라고 주장했다. 또 "동북아는 나토 못지않게 위급한 곳이며 미국의 전쟁 수행 능력이 한계점에 와있는 지금 우리는 자주국방의 핵심인 남북 핵균형 추진에 국력을 쏟아야 한다"고 덧붙였다.

앞서 이재명 대통령은 유엔 총회 연설에서 한반도 평화 구상으로 'END 이니셔티브'를 제시했다. 이 대통령은 "가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태"라며 "교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization), 즉 'END'를 중심으로 한 포괄적 대화로 한반도에서 적대와 대결의 시대를 종식(END)하고 '평화공존과 공동 성장'의 새 시대를 열어나가야 한다"고 말했다.





이와 관련해 국민의 힘 등 보수 진영은 북핵 용인이라는 결말로 끝날 수 있다며 강력히 비판했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

