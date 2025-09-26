춘천시, '꿈꾸는 아이, 꿈꾸던 아이' 춘천애니토이페스티벌 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 17~19일 애니메이션박물관 일원

어린이 위한 축사 없는 개막식

이은결·헬로카봇 등 인기 프로그램 총출동

아이들의 꿈과 어른들의 추억이 만나는 시간, 춘천애니토이페스티벌이 다음 달 열린다.

애니토이페스티벌 홍보 포스터. 춘천시 제공

AD

강원도 춘천시(시장 육동한)는 10월 17일부터 19일까지 춘천 애니메이션박물관 일원에서 '2025년 춘천 애니토이페스티벌'을 개최한다,

춘천 대표 가족 참여형 축제 행사인 '춘천애니토이페스티벌'의 올해 주제는 '꿈꾸는 아이, 꿈꾸던 아이'로 세대를 아우르는 공감의 장을 마련한다. 특히 개막식은 어린이를 위한 축사 없는 개막식으로 참여형 퍼포먼스와 마칭밴드 공연으로 축제의 막을 올린다.

행사장에는 이은결 스페셜, 브레드이발소 싱어롱쇼, 베리와 함께하는 헬로카봇 싱어롱쇼, 애니메이션 상영회, 버스킹 공연, 다함께 그리는 컬러링북 등 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 마련됐다.

또, 강원콘텐츠코리아랩·강원메타버스지원센터·춘천시 영상산업지원센터, 시립도서관 등과 연계한 다양한 문화콘텐츠를 체험하고 전시도 볼 수 있다.

일정 및 프로그램 세부내용은 춘천애니토이페스티벌 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며 메인무대 공연 입장권은 29일 오후 1시부터 홈페이지를 통해 사전 신청을 받는다.





AD

박경미 첨단산업과장은 "애니토이페스티벌은 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제"라며, 이번 행사는 "지역 창작자와 콘텐츠 기업들이 참여해 더욱 풍성하게 프로그램을 선보일 예정으로 오시는 모든 분들이 특별한 추억을 만드시길 바란다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>