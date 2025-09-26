핀트 X 하나증권, AI 투자 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인공지능(AI)기반 간편투자 서비스 '핀트'를 운영하는 디셈버앤컴퍼니가 하나증권과 함께 핀트 AI 투자 이벤트를 한다고 26일 밝혔다.

미국의 금리 인하 기조와 글로벌 경기 회복 기대감, 그리고 국내 증시의 안정세 등 투자 시장이 활기를 되찾는 흐름을 반영해 이벤트를 준비했다. 미국 주식과 달러 자산뿐만 아니라 한국 주식과 원화 ETF까지 분산투자 전략이 투자 대안으로 부상하는 상황에서 투자자들이 핀트의 AI 전략을 통해 국내외 자산을 손쉽게 운용하고 실질적인 혜택까지 경험할 수 있도록 마련됐다.

다음달 31일까지 진행하며 핀트 앱을 통해 하나증권 계좌를 신규 개설한 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 기간에 핀트를 통해 하나증권 계좌를 신규 개설하고 AI투자 솔루션 중 한 가지 전략에 500만원 이상 투자한 선착순 300명을 대상으로 투자지원금 3만원을 지급한다.

응모 기간 내 핀트 '꾸준히 투자하기' 기능을 이용하면 추첨 기회가 2배로 커진다. 꾸준히 투자하기는 투자자가 원하는 주기와 금액을 설정해 적립식으로 자동 투자할 수 있는 서비스다. 주기는 매일·매주·매월 단위로 설정할 수 있다. 투자자들이 장기적인 투자 습관을 형성하고 변동성이 큰 시장에서도 안정적으로 투자를 이어 나가는 데에도 도움이 될 것으로 기대된다.

핀트는 '투자, 쉽게, 알아서'라는 서비스 철학을 바탕으로 일반 투자자도 손쉽게 자산을 관리할 수 있도록 다양한 AI 투자 솔루션을 제공하며, 로보어드바이저(RA) 서비스의 영역을 확장해왔다. 자체 AI 투자엔진 'ISAAC(아이작)'을 통해 방대한 시장 데이터와 개별 종목 정보를 분석하며 변화하는 환경에 유연하게 대응하는 알고리즘 전략을 고도화하고 있다.





디셈버앤컴퍼니 송인성 대표는 "하나증권 고객이 핀트의 다양한 AI 투자 솔루션을 경험하고 안정적인 투자 습관을 형성하는 것은 물론, 실질적인 혜택을 함께 받을 수 있도록 기획했다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

