해군 관함식 해상사열·훈련시범…함정 31척·항공기 18대 참가

'2025 대한민국 해군 관함식'의 하이라이트인 해상사열 및 훈련 시범이 26일 진행된다.

해군은 이날 오후 부산 인근 해상에서 '2025 대한민국 해군 관함식' 해상사열 및 훈련 시범을 실시한다고 밝혔다. 이날 해상사열 및 훈련 시범엔 해군의 이지스 구축함(DDG)과 3000t급 잠수함(SS-Ⅲ), 대형수송함(LPH), 상륙함(LST-Ⅱ) 등 함정 31척을 비롯해 해군·해병대, 육·공군, 해경 항공기 18대, 무인수상정과 무인항공기가 참가한다.

이날 행사에는 임석상관인 안규백 국방부 장관을 비롯해, 군·정부 부처·국회 및 유관기관 관계자 300명이 좌승함(지휘관이 탑승해 해상사열을 받는 배)인 상륙함 일출봉함(LST-Ⅱ·4900t급)에, 국민 참여단 360명을 포함한 초청단체·인사 2100여 명이 시승함인 대형수송함 마라도함(LPH·1만4500t급)과 상륙함 노적봉함(LST-Ⅱ·4900t급)에 승함한다.

아울러 해군의 최신예 이지스 구축함이자 해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심 전력인 정조대왕함(DDG·8200t급)이 해상사열지휘함 역할을 수행한다. 앞서 전날엔 강동길 해군참모총장 주관으로 국민참여단 및 국군 장병·가족 2400여 명이 해상사열 및 훈련 시범을 참관했다.

항공기 사열은 총 8개 편대 비행으로 구성되며, 해군 해상초계기 P-8A 1대와 공군 전투기 F-15K 2대 진입으로 시작된다. P-8A는 해군창설 80주년을 기념하며 섬광탄 80발을 발사한다. 이어 해상작전헬기 링스 2대, 올해 도입된 해군 최신형 해상작전헬기 MH-60R 2대, 해상기동헬기 UH-60 2대, 해병대 상륙기동헬기 MUH-1 2대, 육군 공격헬기 AH-64 2대, 해경 헬기 2대, 공군 경공격기 FA-50 3대가 차례로 비행한다.

수상함 사열은 해양 3축 체계의 핵심인 기동함대 전력을 시작으로 해군 발전기, 해역함대, 기뢰전, 구조전, 유관기관 전력 순으로 진행된다. 올해 2월 창설된 기동함대 전력을 대표해 이지스 구축함 세종대왕함(DDG·7600t급)과 구축함 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급)이 차례로 기동하며, 최신예 호위함 충남함(FFG·3200t급)이 뒤를 잇는다. 이어 해군 발전기 전력을 대표해 최초의 국산 호위함인 울산급 호위함 부산함(FF·1500t급)과 초계함 광명함(PCC·1000t급), 고속정(PKM·130t급) 편대가 등장한다.

또 해역함대 전력을 대표해 구축함 양만춘함(DDH-Ⅰ·3200t급), 호위함 인천함(FFG·2500t급), 유도탄고속함 조천형함(PKG·450t급), 신형 고속정(PKMR·230t급), 기뢰전 전력으로 기뢰부설함 남포함(MLS-Ⅱ·3000t급), 소해함 고성함(MSH·730t급), 구조전 전력으로 수상함구조함 통영함(ATS-Ⅱ·3500t급), 잠수함구조함 강화도함(ASR-Ⅱ·5600t급)이 차례로 기동한다.

잠수함 사열에는 박위함(SS-Ⅰ·1200t급), 이범석함(SS-Ⅱ·1800t급), 대한민국 독자 기술로 건조된 3000톤급 잠수함(SS-Ⅲ) 3번 함인 신채호함 순으로 항해한다. 해상사열에 참여한 함정들은 좌승함과 시승함을 마주 보고 지나갈 때마다 대함 경례를 한다.

해상사열 종료 후에는 대잠작전 훈련 시범이 이어진다. 해상초계기 P-8A가 음파탐지 소노부이를 투하하고, 해상작전헬기 MH-60R이 디핑소나를 강하해 수중 잠수함을 탐지·추적한다. 뒤이어 해상작전헬기 링스가 청상어(경어뢰) 훈련어뢰를 투하하며 대잠작전 절차를 선보인다.

해상화력 훈련 시범에서는 유·무인전력을 활용한 적 선박 대응 상황이 연출된다. 먼저 무인항공기(UAV)가 시승함 노적봉함 비행 갑판에서 해상정찰 임무차 이륙하고, 해상정찰 중이던 무인수상정(USV)이 고속 기동하며 가상의 적 선박에 접근, 경고사격을 실시한다. 이어 구축함 강감찬함(DDH-Ⅱ·4400t급), 호위함 경남함(FFG·3100t급), 유도탄고속함 한상국함(PKG·450t급), 신형 고속정(PKMR·230t급)으로 구성된 전투전대 함정 4척은 함포 일제사격을 통해 적 선박을 명중시킨다.





해상사열지휘함인 정조대왕함은 국방부 장관을 비롯한 국민 2400여 명이 타고 있는 좌승함과 시승함을 향해 대함 경례를 하고 해상사열 종료 보고를 한다. 해군은 "국민과 함께 해군창설 80주년을 기념하고, 해양 안보의 중요성과 해양 강국 비전에 대한 공감대 확산을 위해 이번 관함식을 기획했다"면서 "이번 관함식을 통해 국내 건조 이지스 구축함, 최신예 호위함, 3000t급 잠수함 등 'K-해양 방산' 전력을 대내외에 선보임으로써 대한민국 방위산업 발전과 'K-조선' 홍보를 적극적으로 지원할 계획"이라고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

