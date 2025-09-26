강릉시, 농촌인력중개센터 외국인계절근로자 출국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 6개월간 근로 후 전원 출국-

강원도 강릉시 농촌인력중개센터(공공형) 국비 사업의 일환으로 입국하여 지역농가의 인력난 해소에 크게 기여한 라오스 단기 계절근로자가 지난 25일 전원 출국했다.

라오스 단기 계절근로자가 지난 25일 전원 출국하고 있다. 강릉시 제공

농촌인력중개센터는 농번기에 맞춰 계절근로자가 단기간 입국하여 농가에 인력을 공급하는 농협-지자체 협력사업으로, 지난 3월부터 최대 6개월간 강릉시 주요품목인 감자, 배추, 무, 과수, 화훼 등 다양한 농가에서 근로해왔다.

그간 시는 계절근로자들의 안전한 체류와 원활한 적응을 위해 문화체험행사 지원, 숙소 개보수 지원, 의료비 지원 등 다양한 지원책을 마련하여 농번기 수요 농가에 우수한 인력을 적기에 공급함으로써 고용주와 계절근로자의 큰 호응을 받았다.

출국을 앞둔 라오스 근로자는 "강릉에서 좋은 사람들을 만나고 다양한 농업 활동을 해볼 수 있는 좋은 기회가 되었다"며 "기회가 된다면 꼭 다시 일해보고 싶다"는 소감을 전했다.





김경태 농정과장은 "내년에도 농촌인력중개센터 공모 선정을 통해 농업분야 계절근로자를 확대 운영할 계획이며, 이를 기반으로 농촌의 만성적인 인력난 해소와 함께 지역농업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

