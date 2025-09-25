"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '불만 폭발'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개편된 카카오톡 두고 일부 이용자들 불만 토로

카톡 업데이트 끄는 방법도 공유돼

카카오톡이 15년 만에 대대적인 개편을 단행, 신규 기능 업데이트가 이뤄지고 있는 가운데 일부 이용자들이 불만을 토로하고 있다.

신규 기능이 업데이트 된 카카오톡. 카카오톡 홈페이지

AD

25일 카카오톡 이용자들은 사회관계망서비스(SNS)와 커뮤니티 등에 개편된 카카오톡과 관련해 메신저 본연의 단순한 기능이 훼손됐다는 불만을 쏟아내고 있다. 카카오톡 애플리케이션(앱)을 다운로드할 수 있는 구글 플레이스토어 등에는 "메신저 앱에서 친구 목록을 안 보이게 할 줄은 상상도 못 했다", "업무용 연락처까지 프로필 변동 내역이 화면을 가득 채워 피로감을 느낀다", "대화 찾기가 어려워졌다"는 의견이 나오고 있다.

카카오톡 애플리케이션(앱)을 다운로드할 수 있는 구글 플레이스토어에 달린 카카오톡에 대한 댓글들. 구글 플레이스토어

광고가 지나치게 많고 강화된 SNS 기능이 불편하다는 지적도 있다. 한 이용자는 "업데이트하고 앱 지우고 싶다"며 "인스타를 왜 따라 하는 건가"라고 꼬집었다. 다른 이용자들 사이에서도 "광고가 너무 많다", "SNS에 강제로 접속하게 만드는 기분", "잘 모르는 사람에게 사적인 사진까지 보여줘야 하느냐"는 반응이 이어지고 있다.

이 가운데 온라인에서는 카카오톡 자동 업데이트를 끄는 방법이 공유되고 있다. 삼성 갤럭시 이용자는 구글 플레이스토어에서 카카오톡을 검색한 뒤 우측 상단 더보기(점 3개)를 눌러 '자동 업데이트 사용' 체크를 해제하면 된다. 아이폰 사용자는 설정의 '앱(App Store)' 항목에서 자동 다운로드 중 '앱 업데이트'를 끄면 된다.

지난 23일 카카오는 이프 카카오(if kakao 25)' 콘퍼런스에서 개편안을 공개했다. 개편안에는 보낸 메시지를 24시간 이내 수정할 수 있는 기능과 음성 통화 기능인 보이스톡에 인공지능(AI) 서비스가 탑재돼 요약 기능을 제공하는 등 편의 기능들이 추가됐다.

특히 친구 탭에 피드형UI(사용자 환경)를 도입했는데 기존에는 친구의 프로필 사진, 이름, 상태 메시지 등이 목록형으로 정렬됐다면 이번 업데이트로 프로필 사진, 배경 사진, 게시물 등이 인스타그램처럼 격자형으로 표시된다. 또 세 번째 탭을 '지금' 탭으로 개편해 숏폼(짧은 영상)과 오픈채팅을 제공한다.





AD

정신아 카카오 대표는 이번 개편과 관련 "카카오톡의 대화창은 더 많은 것이 실현되는 '가능성의 창'이 될 것"이라고 강조했다. 정 대표는 콘퍼런스 기조연설에서 "이번 개편은 시대 변화에 민첩하게 대응하려는 카카오의 전략을 담은 것"이라며 "'카톡 해'라는 말은 단순히 '메시지 보내'라는 뜻을 넘어 카카오 AI를 통해 더 큰 세상을 경험한다는 새 의미로 해석될 것"이라고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>