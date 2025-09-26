본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[만보정담]오화경 저축은행중앙회장 "'제2 교보-SBI 딜' 터뜨리도록 M&A 규제 완화해달라"

이선애기자

문채석기자

입력2025.09.26 06:00

시계아이콘05분 28초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

오화경 저축은행중앙회장 인터뷰
'OK 딜' 무산됐지만 'SBI 딜' 성공
연임 1년차…"남은 임기 규제완화"
NPL자회사 가동…"연체율 年0.5%P↓"

[만보정담]오화경 저축은행중앙회장 "'제2 교보-SBI 딜' 터뜨리도록 M&A 규제 완화해달라" 오화경 저축은행중앙회 회장이 24일 서울 중구 남산골 한옥마을에서 아시아경제와 만보정담 인터뷰를 하며 걷고 있다. 오 회장은 중학교까지 축구 선수였지만 부상 당해 무릎 수술을 받아 오래 걷지 못한다며 아쉬워했다. 강진형 기자
AD

오화경 저축은행중앙회장 4형제 이름 돌림자는 '부귀영화'다. 그는 저축은행중앙회 53년 역사상 첫 민간 출신 연임 회장이다. 본인뿐 아니라 대한민국 서민들 한 명이라도 더 부귀영화를 누리게 하는 게 그의 소명이다.


아시아경제와의 인터뷰를 위해 24일 오전 서울 중구 충무로 남산골 한옥마을에서 만난 오 회장은 "무릎이 좋지 않아 오래 걷지 못하는 것이 아쉽다"고 했다. 그는 중학교 시절까지 축구선수로 활약했으나 부상으로 무릎 수술을 받았다. "옛날에 해놓은 운동으로 버티며 살고 있다"며 웃음을 지었다.


체력은 여전히 왕성하다. 전국 79개 저축은행 최고경영자(CEO)는 물론 정·관·재계 인사들과 끊임없이 만난다. 넥타이와 재킷을 여러 벌 챙기는 것은 기본이다. 그는 스스로를 "잡초처럼 살아왔다"고 표현한다. 대학 졸업 후 증권사에 입사해 14년 만에 외국계 은행 전무까지 올랐다. 경력 내내 공백기 없이 달려온 탓에 자녀들이 웃고 살라며 '스마일'이라는 별명을 지워줬을 정도다. 건강하지 않으면 소화하기 어려운 삶이다.


저축은행 M&A 활성화, 메가 딜 필요
[만보정담]오화경 저축은행중앙회장 "'제2 교보-SBI 딜' 터뜨리도록 M&A 규제 완화해달라" 오화경 저축은행중앙회 회장이 24일 서울 중구 남산골 한옥마을에서 아시아경제와 만보정담 인터뷰하고 있다. 오 회장은 이날 저축은행 인수합병(M&A) 규제 완화와 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 채권 처리 등 현안에 대한 의견과 중앙회 방침 등에 관해 1시간 동안 자세히 말했다. 강진형 기자

오 회장은 인터뷰에서 활발한 인수합병(M&A)을 통해 SBI·OK저축은행 같은 대형 저축은행을 더 배출해야 한다고 강조했다. 교보생명의 SBI저축은행 인수 같은 '메가 딜' 성사를 위해 대형사와 중소형사에 차등 감독 체계를 적용해야 한다는 것이다. 그는 "SBI저축은행을 인수한 교보생명처럼 다양한 플레이어(인수자)가 시장에 진입하도록 유도해야 한다"며 "저축은행 인수 수요는 충분하다"고 말했다. 이어 "OK저축은행과의 딜이 무산된 상상인저축은행 매각이 조속히 진행되길 바란다"고 덧붙였다.


금융소비자보호를 위한 방안도 제시했다. 단순히 창구 직원이 채무조정·금리인하 요구권 제도를 안내하는 데 그치지 않고, 마이데이터 사업자가 6개월마다 신용평가를 실시해 금융거래 이력이 부족한 '신파일러'를 발굴해야 한다고 했다. 다만 그는 "금융감독원이 강조하는 소비자보호의 범위가 지나치게 광범위하다"며 "자칫 '코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이' 식으로 해석될 수 있다"고 지적했다. 이어 "보이스피싱 사고도 금융사가 모두 책임지도록 하는 제도가 정당한지 검증이 부족하다"며 "확실한 원칙이 필요하다"고 말했다.


집값을 안정시키기 위한 대출 규제 강화로 제2금융권을 찾는 저소득층의 생활자금 대출 과정이 다소 경직됐다는 점도 지적했다. 오 회장은 "연체를 해가며 (빚을) 돌려막는 금융소비자들이 신용불량자가 될 가능성이 더 커졌다"며 "주택담보대출 정책 목적이 집값 안정이고, 주담대 이용 고객 대부분 제1금융권 손님인 만큼 대출정책 '핀셋조정'을 통해 2금융권 소비자 피해를 줄여야 한다"고 했다.


영업구역 의무대출비율 완화 필요…NPL 자회사 본격 가동
[만보정담]오화경 저축은행중앙회장 "'제2 교보-SBI 딜' 터뜨리도록 M&A 규제 완화해달라" 오화경 저축은행중앙회 회장이 24일 서울 중구 남산골 한옥마을에서 아시아경제와 만보정담 인터뷰하고 있다. 오 회장은 이날 저축은행 인수합병(M&A) 규제 완화와 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 채권 처리 등 현안에 대한 의견과 중앙회 방침 등에 관해 1시간 동안 자세히 말했다. 강진형 기자

영업구역 의무대출비율 완화도 필요하다고 했다. 저축은행은 전국을 6개 권역(서울, 인천·경기, 부산·경남, 대구·경북·강원, 호남, 충청)으로 나눠 영업한다. 서울·인천·경기는 전체 대출의 50%, 지방은 40% 이상을 해당 권역에서 취급해야 한다. 하지만 국내 저축은행 대출잔액의 85%가 수도권에 집중돼 지방 저축은행은 지역 의무비율을 채우기 어렵다.


오 회장은 "지방 건설업 불황으로 지역 대출 수요가 줄어드는 상황에서 40% 의무비율은 현실적이지 않다"며 "지방은 30%로 낮춰달라고 금융위원회에 요청한 상태"라고 밝혔다. 예컨대 호남 저축은행 7곳은 지역내총생산(GRDP)이 GDP의 8.9%에 불과한데도 대출 비율 40%를 맞춰야 한다. 그는 "좋은 부동산 담보가 다른 지역에 있어도 대출을 못 내주는 구조적 핸디캡을 안고 영업해야 한다"고 토로했다.


2022년 레고랜드 사태 이후 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 채권 정리는 업계 과제가 됐다. 오 회장은 "중앙회 산하 부실채권(NPL) 전문 자회사 'SB NPL 대부'가 대부업 등록을 마쳐 연말부터 본격적으로 가동할 것"이라고 설명했다.


12월부터 장부가 1000억원 규모의 NPL 매입을 시작하고, 원금잔액(OPB) 기준 연평균 1000억~5000억원을 사들일 계획이다. 성공 시 업계 연체율을 연 0.1~0.5%포인트 낮출 수 있다는 계산이다. 그는 "현재 5억원 수준인 자본금을 조속히 100억원으로 늘려 부실채권 1000억원을 처리할 것"이라고 했다.


지난 4일 이찬진 금융감독원장이 저축은행 CEO 간담회에서 "앞으로 부동산 경기에 편승한 고위험 여신 운용을 지양하라"라고 당부한 것에 대해 오 회장은 공감한다고 했다. 2분기(6월 말) 기준 전국 79개 저축은행 평균 국제결제은행(BIS) 비율(15.6%)을 역대 최고 수준으로 끌어올렸으며 선제적으로 충당금을 적립해 손실흡수 능력을 갖췄다고 했다. 오 회장은 "사업성 평가 기준 강화, 현장점검, 조기경보 시스템 운영 등을 통해 PF 대출 과정에서 생길 수 있는 잠재적 위험을 점검하고 리스크를 줄이기 위해 노력 중"이라고 했다.


다음은 오 회장과의 일문일답


-지난 3월 연임 직후 M&A 규제 완화를 과제로 제시했다.

▲저축은행 M&A를 보다 적극적으로 활성화해야 한다. 자본력과 경영 의지를 갖춘 인수자를 유연하게 받아들일 필요가 있다. 현재 인가 권한은 금융감독당국이 가지고 있다. 지금은 인수자가 회사를 잘 운영했는지, 대주주 적격성이 있는지만 살펴본다. 저축은행 시장에 새로 진입하려는 수요를 좀 더 유연하게 받아들여야 한다.


-상상인저축은행 인수 수요는 어떤가.

▲저축은행을 인수하려는 기관은 상당히 많다. 일부 개인도 인수를 희망한다. 지난 5~6년간 당국은 사모펀드(PE)의 저축은행 인수에 보수적이었다. 인수를 금지하는 규정은 없지만, 사모펀드의 사업 구조가 단기간에 자산을 불린 뒤 매각하는 방식이다 보니 저축은행의 중장기적 경영에 적합하지 않다고 판단했기 때문이다. 그러나 상상인저축은행은 조속히 매각돼야 하며, 현재 새로운 거래 상대방과 접촉이 진행 중인 것으로 안다.


-OK저축은행의 상상인저축은행 인수 무산으로 업계 기대가 꺾였다는 말도 있다.

▲2011~2012년 '저축은행 사태'로 불린 영업정지 사태 이후 당국이 M&A 대형화와 광역화, 즉 규제 완화에 신중한 태도를 보이는 것은 이해한다. 다만 저축은행의 소유 구조는 금융지주, 증권사, 외국계 금융사 등으로 다양화할 필요가 있다. 대형사일수록 전문적인 관리체계를 갖추고 있으며, 단순히 실적만이 아니라 리스크 관리 수준도 높다. 당국이 강조하는 소비자보호도 더 철저히 이행한다. SBI저축은행을 인수한 교보생명처럼 역량 있는 다양한 업종의 인수자가 저축은행 시장에 진입하도록 유도해야 한다. 이를 위해 대주주 증여·상속 세제를 완화하고, 인수자가 자율적으로 투자금 회수(엑시트)를 할 수 있도록 지원할 필요가 있다.


-재임기에 NPL 자회사를 세우면서 체계적인 부실 부동산 PF 채권 처리 시스템을 구축했다는 평가가 나온다.

▲저축은행 사태 이후에도 여전히 부동산 PF에 의존한다는 비판이 있는 것은 사실이다. 그러나 시행사가 총사업비의 3%가량만 자본으로 충당하는 것과 달리 저축은행은 20%를 투입해야 한다. 그만큼 도덕적 해이(모럴 해저드)는 줄었다. 문제는 사업이 어려워질 경우 집단대출(신디케이트론)에 참여한 채권자들이 쉽게 발을 빼려 한다는 점이다. 차주(돈 빌린 기관이나 사람)가 어려워지면 위기에서 벗어나도록 돕지 않고 대출을 끊어버릴 궁리를 하는 것이다. 일부 채무자만 이탈해도 프로젝트가 무너질 수 있다. 사업 성공 가능성을 점검한 뒤 대출 연장, 금리 인하, 채무 조정을 할 수 있도록 제도를 마련해야 한다. 예를 들어 채무자의 4분의 3이 동의하면 나머지 4분의 1도 의무적으로 참여하도록 하는 규칙이 필요하다.


-전임 회장도 NPL 자회사 설립 아이디어는 제시했는데. 실제로 설립한 것은 오 회장의 성과 아닌가.

▲현재 자본금은 5억원에 불과하다. 이를 조속히 100억원으로 늘려야 한다. 대부업법 시행령상 대부업체 총자산은 자본금의 10배 이내로 제한된다. 자본금을 100억원으로 늘리면 1000억원 규모의 부실채권을 매입할 수 있다. 예컨대 1000원에 인수한 채권을 700원, 500원으로 구조조정을 해 되파는 방식이다. 저축은행 업계가 신속하게 부실채권을 정리하는 데 기여할 것이다.


-연말, 혹은 내년까지 NPL 자회사 관련 목표가 있나.

▲지난 5월 회사를 설립했고, 이달 대부업 등록을 마쳤다. 다음 달부터 두 달간 증자를 진행하기로 협의했다. 오는 12월부터는 장부가 1000억원 규모의 NPL 채권 매입을 시작할 예정이다. 내년에는 추가 증자와 함께 자산관리회사 전환을 추진할 계획이다. 자산관리회사로 전환하면 직접 매입하지 않더라도 위탁 관리 업무를 수행할 수 있다. 이를 통해 저축은행 경영지표와 시장 신뢰도를 개선할 수 있을 것이다. 연평균 1000억~5000억원의 NPL을 매입할 계획이며, 매년 업계 연체율을 0.1~0.5%포인트 낮출 수 있을 것으로 본다.


-이찬진 금감원장이 저축은행 CEO들에게 "PF 등 고위험 대출 위주 영업을 지양하라"라고 당부했는데.

▲저축은행 업계 평균 BIS 비율은 15.6%로 역대 최고 수준이다. 선제적으로 충당금을 적립하고 자본 확충을 병행해 충분한 손실흡수 능력을 확보했다. 여신 포트폴리오 다각화, 내부통제 및 심사 역량 강화에도 힘쓰고 있다. PF 대출 과정의 리스크를 줄이기 위해 사업성 평가 기준을 강화하고 현장 점검, 조기경보 시스템도 운영하고 있다. 저축은행은 중·저신용 취약 차주를 대상으로 영업하는 금융기관이다. 따라서 M&A 활성화와 영업구역 의무 대출 비율 완화, 대출·유가증권 투자 한도 설정 등에서 자산 규모별로 차등 규제를 적용하는 방안도 필요하다.


-업계는 영업구역 의무대출비율 완화를 요구하고 있다.

▲저축은행 대출잔액 100조원 가운데 85조원이 수도권에 집중돼 있다. 사실상 서울·인천·경기 권역 저축은행은 대형사, 나머지 4개 권역은 중소형사라는 의미다. 예컨대 호남 지역내총생산(GRDP)은 국내총생산(GDP)의 10%에도 못 미친다. 그런데도 전체 대출의 40%를 호남에서 의무적으로 취급해야 한다. 이 때문에 다른 지역에서 우량 담보가 있어도 대출을 집행하기 어렵다. 지방은 의무 비율을 30%로, 즉 10%포인트 낮춰달라고 금융위에 요청했다. 아울러 부산·경남, 대구·경북·강원, 호남, 충청 등 4개 지방 권역을 통합해도 문제가 없다고 본다. 지역여신 자생력을 높이는 데 도움이 될 것이다.


-정부가 가계대출과 집값을 관리를 위해 주담대 규제를 강화했는데.

▲주담대는 제2금융권과 큰 관련이 없다. 고객 대부분은 은행(제1금융권)에서 이용한다. 그러나 이번 규제로 저축은행과 카드사를 이용하는 고객들이 피해를 보고 있다. 소득이 높지 않아 생활자금을 마련하려는 고객들인데, 사업자금이 아니라 생계자금을 빌리려는 경우가 많다. 일부는 일시적으로 연체하더라도 대출을 돌려막으며 상환을 이어간다. 하지만 앞으로는 신용불량자가 될 가능성이 커졌다. 주담대 외 대출은 '핀셋 조정'을 통해 2금융권 고객이 생활자금을 원활히 빌릴 수 있도록 해야 한다. 2금융권 대출이 집값 상승을 유발하는 것은 아니다.


-금감원이 CEO 간담회에서 소비자보호를 강조했다.

▲채무 재조정, 금리인하 요구권 제도 등을 저축은행 창구 직원이 고객에게 충실히 안내하도록 독려하고 있다. 그러나 마이데이터 사업자 규제를 완화해 6개월마다 고객 신용평가를 시행하고, 이를 신용등급에 반영하는 방식이 더 효과적이다. 신용점수가 개선되면 대출 금리를 낮춰주는 식이다. 제도를 아는 고객만 혜택을 보고 모르면 못 보는 사각지대를 줄일 수 있다. 현재 금융당국이 강조하는 소비자보호의 범위는 지나치게 광범위하다. 자칫 '코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이' 식으로 해석될 수 있다. 보이스피싱 사고를 금융사가 전액 부담하는 제도도 정당성 검증이 부족하다. "소는 누가 키우나"라는 불만이 나올 수 있다. 명확한 원칙이 필요하다.


-오화경 저축은행중앙회장은 누구

오화경 저축은행중앙회장은 1989년 서울증권(현 유진투자증권)에서 산업분석 연구원으로 근무하며 사회생활을 시작했다. 2003년 홍콩상하이은행(HSBC) 한국지점 영업총괄 전무가 됐다. 2007년부터 3년간 같은 은행 중국지점으로 옮겨 코리아 데스크 부사장으로 일했다. 2010년부터 8년간 아주캐피탈과 아주저축은행 부사장, 대표이사를 역임했다. 2018년부터 4년간 하나저축은행 대표이사로 일했고 2022년부터 지금까지 4년간 저축은행중앙회장직을 맡고 있다. 1988년 성균관대 경영·회계학과를 졸업했고 1995년 고려대 대학원 재무관리 석사 학위를 받았다. 그의 회계·재무 역량은 저축은행중앙회장 최초로 NPL 자회사를 세우는 성과로 이어졌다. 저축은행 업계는 그를 지방 부동산 도산 등 위기 상황에 대처하는 컨트롤타워를 세운 주인공으로 인정하고 있다.


-오화경 저축은행중앙회장 프로필

▲1960년 경기 의정부 출생 ▲성균관대 경영·회계학과 학사 ▲고려대 경영대학원 경영학(재무관리) 석사 ▲와튼스쿨 최고경영자과정(KMA-Wharton) 수료 ▲서울증권 산업분석 애널리스트 ▲HSBC 한국지점 영업총괄·전무 ▲HSBC 중국지점 코리아데스크 부사장 ▲아주캐피탈 영업총괄 부사장 ▲아주저축은행 대표이사 ▲아주캐피탈 대표이사 ▲하나저축은행 대표이사 ▲저축은행중앙회장


대담=이선애 경제금융부장


지금 뜨는 뉴스

AD

정리=문채석 기자




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
대학 대전환
  • 25.09.2606:55
    국교위, 수천만원 쓰고 '보고서' 1쪽 냈다[대학 대전환]⑦
    국교위, 수천만원 쓰고 '보고서' 1쪽 냈다[대학 대전환]⑦

    대한민국 교육의 중장기 비전을 제시해야 하는 국가교육위원회가 방만한 예산지출이 도를 넘었다는 지적이 제기된다. 수천만 원을 들여 워크숍을 진행하고도 이렇다 할 결과물을 내지 못한 것은 물론 텀블러 등 기념품 구입에 1억원이 넘는 혈세를 낭비했다. 26일 아시아경제신문이 국회 교육위원회 소속 강경숙 의원실과 함께 요청해 받은 '국교위 예산지출 상세내역서'에 따르면, 국교위는 올 상반기에 총 3차례 워크숍을 열어 매

  • 25.09.2514:34
    화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다
    화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

    국내 주요 기업들이 대학 교육과 입시제도가 산업 현장의 인력 수요를 따라가지 못하고 있다고 진단했다. 창의성과 실무 역량을 갖춘 인재가 충분히 길러지지 못해 졸업생을 현장에 투입하기까지 장기간 재교육이 불가피한 구조가 자리 잡았으며, 이로 인해 청년 고용시장의 미스매칭이 심화되고 기업 경쟁력에도 부담이 가중되고 있다는 것이다. 특히 대학이 창의적 인재를 양성해 기업에 공급해줘야 한다는 요구가 많았다. 30대

  • 25.09.2506:30
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"
    ⑤기업 인사담당자들이 꼽은 인재상…"스펙보다 창의·소통·인성"

    국내 주요 기업들이 대학 졸업생에게 요구하는 인재상은 성적이나 자격증 같은 '스펙'이 아니었다. 기업들은 전문성을 기반으로 창의성과 태도를 함께 갖춘 균형 잡힌 인재를 원하고 있었다. 이와 함께 대학 교육이 여전히 이 같은 요구를 따라가지 못한다는 비판의 목소리를 냈다. 25일 아시아경제가 지난 15~19일 주요 30대 기업 인사·채용 담당자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 신입사원 채용 과정에서 가장 중요하게

  • 25.09.2506:30
    화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다④
    화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다④

    국내 주요 기업들이 대학 교육과 입시제도가 산업 현장의 인력 수요를 따라가지 못하고 있다고 진단했다. 창의성과 실무 역량을 갖춘 인재가 충분히 길러지지 못해 졸업생을 현장에 투입하기까지 장기간 재교육이 불가피한 구조가 자리 잡았으며, 이로 인해 청년 고용시장의 미스매칭이 심화되고 기업 경쟁력에도 부담이 가중되고 있다는 것이다. 특히 대학이 창의적 인재를 양성해 기업에 공급해줘야 한다는 요구가 많았다. 25일

  • 25.09.2506:30
    ⑥기업 "이론보다 실무…맞춤형 교과과정·장기 현장실습 원한다"
    ⑥기업 "이론보다 실무…맞춤형 교과과정·장기 현장실습 원한다"

    국내 주요 기업들은 대학이 산업 현장과의 간극을 줄이기 위해서는 단순한 교육 방식 조정에 그쳐서는 안 되고, 기업과의 협력 체계를 대폭 강화해야 한다고 지적했다. 강의실 이론 교육만으로는 현장 적응력을 갖춘 인재를 배출하기 어렵고, 장기적인 현장 경험과 맞춤형 교과 과정을 통해서만 산업 수요에 맞는 역량을 확보할 수 있다는 인식이 관측됐다. 25일 아시아경제가 지난 15~19일 주요 30대 기업 인사·채용 담당자를 대

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.2206:15
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬
    "캐나다도 시장다변화 노력중…아시아·유럽 등 수출 넓혀야"⑬

    "미국과 중국 편중을 줄이고 아시아, 북미, 유럽 등으로 수출을 다변화해야 한다. 캐나다 역시 아시아, 유럽 등 다른 여러 나라로 상품 및 에너지 수출 시장을 다변화하고자 노력하고 있다." 국제무역 전문가인 현정식 캐나다 앨버타대 교수는 최근 아시아경제와 서면 인터뷰에서 미국 관세 부과 및 미·중 갈등 상황에 어떻게 대응할지와 관련해 이렇게 밝혔다. 현 교수는 "캐나다가 멕시코처럼 자유무역협정(FTA) 미체결국에 높은

  • 25.09.2206:14
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫
    "향후 10년 무역질서 공백...한국, 다자연대 강화해야"⑫

    "향후 최소 7년에서 10년 정도는 글로벌 무역 질서가 부재한 상태를 염두에 두고 준비해야 한다. 그 기간에는 WTO 규칙을 계속 존중하겠다는 약속을 지키는 동시에, 새로운 틀을 시작하려는 최대한 큰 국가 연합이 필요하다. 한국은 미국과 중국 가운데 특정 국가에 의존하기보다, 신뢰할 수 있는 무역 파트너와의 연대를 강화해야 한다. 더 넓은 다자 연합을 통해 안정성을 확보해야 한다. EU(유럽연합)와의 협력이 그 핵심축이 될

  • 25.09.2206:13
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪
    "한국 생존법은…동맹·분업 지속 및 G7플러스 가입"⑪

    미국이 상호주의에 기반한 관세 정책을 내세우면서 세계 무역 질서가 혼돈기에 접어들었다. 수출 의존도가 높은 우리나라는 대응책 마련이 시급하다. 전문가들은 미국과 동맹 관계를 긴밀히 유지하면서 동시에 중국과 신산업 분업 등 경제 협력을 이어가는 노력이 필요하다고 봤다. 다자 질서 구축 및 공조 체계를 이루면서 우리의 목소리를 내야 한다는 제언도 했다. 수출시장 다변화와 함께 국내 산업을 고부가가치로 끌어올리는

  • 25.09.2206:12
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩
    EU, '다자 연대' 광폭 행보...브릭스, 美와 대립?⑩

    미국의 관세 일방주의가 국제 무역질서를 흔들면서, 글로벌 무역체제가 어디로 향할지에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 그러나 이를 대신할 새로운 무역 체제도, 이에 대한 논의도 아직은 이뤄지지 않고 있는 상태다. 향후 7~10년은 세계 통상 규범이 부재한 가운데, 각국이 생존을 위해 손을 잡으면서도 동시에 서로를 견제하는, 혼란스러운 통상 환경이 전개될 것이란 전망도 나온다. 물론 과거에도 협력과 갈등은 공존했지만, 그때

  • 25.09.1906:14
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨
    "관세는 역진적 세금…인플레가 트럼프 정책 바꿀 수도"⑨

    도널드 트럼프 미국 행정부의 고관세 정책이 미국 경제에 미칠 부작용을 두고 귀추가 쏠린다. 물가와 고용 지표가 아직은 큰 영향을 받지 않고 있지만, 향후 미국민 피부에 와 닿을 정도로 변화가 생기면 관세 정책 추진에 제동이 걸릴 것이란 전망이 나온다. 특히 인플레이션 여부가 방향타가 될 수 있다는 게 이시욱 대외경제정책연구원(KIEP) 원장의 예상이다. 이 원장은 지난 10일 세종국책연구단지에 있는 KIEP 원장실에서 아

기획
빵 공장의 죽음
  • 25.09.2310:43
    기계보다 빠르지 않아도 됩니다
    기계보다 빠르지 않아도 됩니다

    "기계보다 빠르게 작업하는 모습을 왜 미디어에서는 달인이라고 부르는지 모르겠어요. 노동 현장에서 속도와 안전은 공존하기 어렵습니다." 기획기사 '빵 공장의 죽음'을 취재하면서 산업재해 예방 전문가로 불리는 서용윤 동국대 산업시스템 공학과 교수를 만났다. 이야기를 나누고 조언을 구하다 잠깐 정적이 흘렀을 때였다. "산재 사례를 많이 보면서 개인적으로 느낀 것이 있다"며 서 교수는 이같이 말했다. '손이 안 보일 정

  • 25.09.1815:56
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 시간만 줄어드나…근무시간 바꿔도 기계는 멈추지 않는다이달 1일부터 시범 운영을 시

  • 25.09.1810:15
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다

    지난달 5일 SPC그룹 계열사의 한 공장에서 일하는 김모씨(56·남)는 작업 환경을 얘기하며 고개를 절레절레 흔들었다. 다른 제조업에 비해 40대 이상 여성의 비중이 높은 이 공장 노동자들의 표정에는 피곤함, 무력감, 패배감이 묻어 있었다. 2조2교대, 하루 12시간에 달하는 중노동보다 가족을 먹여 살려야 한다는 책임감이 더 무거웠을 터다. "여기 사람들은 이렇게 말을 해요. '어디 가서 우리가 월 300만원 받냐.' 회사가 시키

  • 25.09.1806:30
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 이재명 대통령이 기계 끼임으로 노동자가 사망한 SPC삼립 시화 공장을 찾아 야간 근로

  • 25.09.1706:30
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다 수직적이고 억압적인 SPC 빵 공장의 근무 환경은 노후화된 기계(참고기사: SPC 사고의 핵

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기